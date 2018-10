Bonucci-Milan: il difensore svela il retroscena

Leonardo Bonucci in un'intervista al Corriere dello Sport torna a parlare della sua stagione passata al Milan e spiega più approfonditamente le cause che lo hanno portato a distaccarsi dalla Juventus per vestire il rossonero: "Andare via mi era costato, ho lasciato amicizie, sicurezze. Avevo deciso in un momento di rabbia, è stato puro istinto: a mente lucida non l’avrei fatto".

"L’origine di questa rabbia? Negli ultimi quattro mesi di Juve erano successe delle cose che mi avevano toccato nell’orgoglio, a livello intimo e personale. Non sono riuscito a farmele scivolare addosso, ma poi ho capito che andarmene non era stata la scelta giusta: solo qui riesco ad esprimere le mie potenzialità. Col passare del tempo ho capito che l’unica cosa che volevo davvero era tornare".

Ora il difensore bianconero spera di allenare in futuro la squadra: "Nella Juventus ci sono rigore e serietà, il mio sogno è di poterla allenare in futuro. Qui è come una famiglia, sono stato accolto come se non me ne fossi mai andato: ti fanno sentire tutti a casa. E c'è una mentalità con la quale si punta tutti verso lo stesso obiettivo. Allegri? Capita di avere discussioni anche accese. Ma poi ci si chiarisce, ci si stringe la mano e si va avanti. La sua dote migliore è l'intelligenza, così riesce a gestire uno spogliatoio tanto importante".

Con l'arrivo di Ronaldo l'obiettivo si sposta decisamente sulla Champions League: "Vorrei cancellare la finale di Cardiff, ci credevamo tanto. La società ha costruito una rosa importante per realizzare quel sogno: con Cristiano Ronaldo diventa tutto più credibile. Però è anche questione di fortuna, sacrificio e lavoro di qualità".

Ancora sul suo futuro da allenatore: "Mi vedo in panchina e vorrei poter diventare un allenatore importante di una grande squadra, possibilmente la Juve. Per questo sto mettendo da parte tutto ciò che ho visto dagli allenatori che ho avuto in carriera".

SPORTAL.IT | 10-10-2018 10:15