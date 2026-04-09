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Bonucci dalla Juventus al Milan e ritorno: fu tradimento? Dallo sgabello di Oporto all'esultanza da ex

Quando il difensore della Juventus, pilastro di un quinquennio di dominio in Italia, passò a sorpresa al Milan, scatenando le ire dei tifosi bianconeri

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Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Tra gli artefici del clamoroso filotto di successi della Juventus in Serie A tra il 2012 e il 2020 c’è, senza dubbio, Leonardo Bonucci. Nonostante un primo anno tra molte ombre e poche luci, con l’arrivo sulla panchina bianconera di Antonio Conte, il nativo di Viterbo diventa in fretta un pilastro della retroguardia dei torinesi. Dopo cinque anni di successi ininterrotti, almeno in Italia, però, qualcosa si rompe.

A sorpresa, nel mercato estivo 2017, Leonardo Bonucci passa al Milan per 42 milioni di euro, accettando subito la fascia da capitano della formazione meneghina. Alla base della decisione, alcune scelte di vita, la voglia di cambiare area e un rapporto ormai logoro con l’allora mister juventino, Massimiliano Allegri. Ma si può davvero parlare di tradimento?

Nel video, dopo una breve pubblicità, tutta la storia del passaggio di Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan e del sedicente tradimento di quest’ultimo.

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