Bonucci dalla Juventus al Milan e ritorno: fu tradimento? Dallo sgabello di Oporto all'esultanza da ex

Tra gli artefici del clamoroso filotto di successi della Juventus in Serie A tra il 2012 e il 2020 c’è, senza dubbio, Leonardo Bonucci. Nonostante un primo anno tra molte ombre e poche luci, con l’arrivo sulla panchina bianconera di Antonio Conte, il nativo di Viterbo diventa in fretta un pilastro della retroguardia dei torinesi. Dopo cinque anni di successi ininterrotti, almeno in Italia, però, qualcosa si rompe.
A sorpresa, nel mercato estivo 2017, Leonardo Bonucci passa al Milan per 42 milioni di euro, accettando subito la fascia da capitano della formazione meneghina. Alla base della decisione, alcune scelte di vita, la voglia di cambiare area e un rapporto ormai logoro con l’allora mister juventino, Massimiliano Allegri. Ma si può davvero parlare di tradimento?
Nel video, dopo una breve pubblicità, tutta la storia del passaggio di Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan e del sedicente tradimento di quest’ultimo.