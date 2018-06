Bonucci: "Nessun problema con il Milan"

Leonardo Bonucci direttamente dal box della Ferrari a Montreal, poche ore prima del Gran Premio del Canada, ha speso alcune parole per il suo futuro, che sarà ancora tinto di rossonero.

"Non c'è nessun tipo di problema sulla mia permanenza al Milan, speriamo che vengano risolte quelle che sono le voci che girano e che tutto venga messo a tacere per costruire qualcosa di importante".

Il capitano del Diavolo fissa l'obiettivo: "Il Milan sicuramente punta a rientrare in Champions, a riprendere la corsa e competere per i grandi obiettivi. Il Mondiale? Dico che vincerà l’Argentina. Che peccato non esserci con l'Italia", le sue parole ai microfoni di Sky.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 14:50