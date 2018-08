Bonucci: "Ogni viaggio termina con un ritorno"

Leonardo Bonucci riabbraccia i colori bianconeri.

Un ritorno a Torino che l’ex capitano del Milan ha voluto fortemente e che ieri si è ufficialmente realizzato. Non è stata, però, un’operazione semplice per la Juventus che ha dovuto sacrificare Caldara e Higuain per riavere con sè il difensore della Nazionale.

Tramite il suo profilo Twitter, Leonardo Bonucci ha voluto salutare i suoi vecchi tifosi rossoneri, promettendo invece ai bianconeri di dimostrare il suo reale valore in campo: “Ogni viaggio termina con un ritorno. Non dimentico certamente di ringraziare chi mi ha sostenuto durante tutta questa stagione. Allo stesso modo, da oggi non dimenticherò di dimostrare, con il lavoro, tutta la mia voglia di tornare in quella che ad oggi, sento ancora casa”.

