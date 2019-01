Bonucci preso di mira: Come pensi di essere uomo migliore?

“Quel riferimento alla stagione al Milan (“dopo quell’anno mi sento un uomo migliore”) fatto da Bonucci nell’intervista a Sky ha scatenato rancori mai sopiti nei tifosi rossoneri ma anche rinverdito nei fan della Juventus un’amarezza che resta ancora nel fondo del cuore. Il doppio salto mortale fatto dal difensore gli è costato antipatie bipartisan tant’è che sui social c’è stato un fuoco di fila di commenti acidi verso il giocatore. C’è chi scrive: “Un uomo ??? Ahahahahah … ma se pure tu hai partecipato come “attore” protagonista alla porc.. di #calciomercato del secolo !!!”. Le critiche arrivano sia dalla sponda milanista che da quella juventina: “Io non dimentico .. sei riuscito a farti odiare da due tifoserie in un colpo solo .. sciacquatela bene la bocca prima di nominare #Juventus mi hai tradito e io non ti perdono più” o ancora: “Non sai nemmeno cosa sia un vero uomo definisciti in tutto e per tutto JUVENTINO doc perchè incarni il prototipo di juventino , e credimi non è per nulla un complimento”.

LE REAZIONI – Tra offese più pesanti e paragoni duri (“Come Higuain! La stessa pasta”) è un fiume in piena il mondo del web: “Pensa cos’era prima” o anche: “Con 7,5 milioni in più in tasca per una comparsata. ….sarei migliore anch’io” oppure: “Ma sciacquati la bocca, la faccia e la coscienza”. C’è chi lo considera ancor più traditore di Higuain, che pure viene tartassato sui social: “Ha preteso la fascia da capitano e dopo una stagione è tornato piangente nella società che lo aveva schifato. Senza vergogna”. Rarissime le voci di chi lo difende come un follower che scrive scusandolo a metà: “A Bonucci do due attenuanti, la situazione societaria imbarazzante e l’aver comunque mostato impegno sul campo, rimane comunque discutibile il suo comportamento. Higuain è stato veramente pessimo, ha destabilizzato l’ambiente e si è rifiutato di scendere in campo”.

SPORTEVAI | 25-01-2019 10:23