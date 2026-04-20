Bonucci rivela perché non si è dimesso e vota Guardiola ct, Mancini saprebbe da chi ripartire

Il terremoto che ha fatto seguito alla notte drammatica di Zenica non ha toccato Leo: "Perché ripartirei da Pep". Intanto il Mancio sembra avere le idee già molto chiare

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Chi guiderà la Nazionale italiana dopo il fallimento Mondiale targato Gennaro Gattuso? A indicare una possibile direzione è l’unico superstite della notte nera di Zenica contro la Bosnia ed Erzegovina: Leonardo Bonucci. Volato a Madrid per i premi Laureus, l’ex difensore della Juventus, oggi collaboratore federale, ha rilanciato il nome di Pep Guardiola per la panchina azzurra. Intanto Roberto Mancini guarda al futuro e promuove due giovani.

Ct Italia, Bonucci chiama Guardiola

Il casting per la panchina dell’Italia comprende nomi di primo piano, da Antonio Conte a Massimiliano Allegri, fino allo stesso Mancini. Ma Bonucci punta in alto, al profilo più ambito: Guardiola. “Se c’è davvero voglia di ripartire, lo farei da lui. Significherebbe cambiare completamente rispetto al passato”.

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Il tecnico catalano è attualmente legato al Manchester City da un contratto fino al 2027, con uno stipendio da circa 23 milioni di euro a stagione. Nonostante le voci su un possibile addio anticipato, resta difficile immaginare un suo approdo in azzurro, soprattutto per motivi economici. E infatti lo stesso Bonucci frena: “Sognare non costa nulla…”.

Perché Bonucci è l’unico a non aver lasciato la Nazionale

Il terremoto seguito al terzo Mondiale mancato consecutivo ha provocato una vera e propria rivoluzione ai vertici del calcio italiano. Dimissioni a catena, ma non quelle di Bonucci. Gabriele Gravina ha lasciato la presidenza della FIGC, Gianluigi Buffon non è più capo delegazione e Gattuso ha rinunciato anche al ruolo di traghettatore per le amichevoli di giugno, affidate al ct dell’Under 21, Silvio Baldini.

Bonucci, invece, è rimasto. “Mi è stato chiesto di fare da ponte per la parte scouting dei giovani convocabili per le partite di giugno”, ha spiegato. Dietro questa scelta c’è anche una ragione precisa: nell’ottobre 2024 l’ex capitano azzurro ha iniziato uno stage all’interno del Club Italia per conseguire il Master di Coverciano e ottenere la licenza UEFA Pro, necessaria per allenare in Serie A e Serie B. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026, pochi giorni dopo l’elezione del nuovo presidente federale, che ne valuterà il futuro.

Rebus ct: Mancini sa già chi chiamare

In Italia per l’evento ‘Inside the Sport 2026’ organizzato dall’Ussi che si è tenuto al Museo del Calcio, Roberto Mancini ha indossato di nuovo gli scarpini dribblando come ai tempi d’oro le domande su un possibile ritorno alla guida dell’Italia.

Tuttavia, ha espresso apprezzamento per due calciatori. “Ci sono giovani interessanti, Palestra è quello che mi ha impressionato di più. Anche Cancellieri ha grandi doti, ma se ne parla poco” ha dichiarato il tecnico dell’Al Sadd. Il Mancio sembra avere già le idee chiare.