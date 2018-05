Bonucci: "Sarò all'altezza della fascia"

Leonardo Bonucci eredita la fascia di capitano dell'Italia e non vuole sfigurare.

"Essere il capitano della Nazionale è ancora più pesante, ma è un peso che mi porto con gioia e con onore, è il sogno di tanti bambini arrivare a indossare questa maglia e diventare il capitano. Voglio dimostrare di essere all’altezza della situazione, voglio essere da esempio, come ho fatto e come farò per il Milan. Per me, per gli italiani e per i giovani che sono all’inizio di questa avventura", ha dichiarato in conferenza stampa.

Su Balotelli: "L'ho trovato cambiato rispetto al passato, è maturo. Ho visto grande partecipazione, voglia ed entusiasmo da parte di tutti: sono basi importanti per cominciare un ciclo".

SPORTAL.IT | 27-05-2018 21:25