Bonucci: "Servirà la vera Juventus"

Leonardo Bonucci, intervistato da Sky ha commentato il sorteggio che ha appaiato la Juve con l'Ajax: "Sono in forma, pieni di talento, dinamici e hanno eliminato il Real Madrid. Basta questo per descriverli. Siamo pronti a giocare due grandi partite con grande umiltà e con la consapevolezza che dopo questi ottavi vinti in questa maniera possiamo far vivere ancora ai nostri tifosi due grandi serate. Ma servirà la Juve vista al ritorno con l'Atletico".

Su Ronaldo: "Gli ho detto che era stato un alieno, il grande merito va a lui. Ma tutta la squadra è andata sopra le righe con l'Atletico. Bisogna dire grazie anche all'entusiasmo dei nostri tifosi, alla voglia di ogni singolo giocatore in campo e in panchina. Barzagli, Douglas Costa, De Sciglio, Khedira e Alex Sandro hanno vissuto meglio di noi la partita, erano ancora carichi dopo i 95 minuti mentre noi eravamo stremati nello spogliatoio".

SPORTAL.IT | 15-03-2019 17:00