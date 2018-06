Bonucci si ribella: "Basta parlare di Balotelli"

Il suo sesto gol in Nazionale, nel giorno della seconda consecutiva da capitano, ha solo reso meno dolorosa per l’Italia la netta sconfitta sul campo della Francia, ma Leonardo Bonucci, da buon leader di un gruppo molto giovane, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno al termine dell’amichevole di Nizza: "Dalle sconfitte va tratto quello che c'è da migliorare capendo anche gli errori che abbiamo fatto – ha detto il difensore del Milan a 'Rai Sport' al termine della gara persa 3-1 – Con un pizzico di attenzione e cattiveria potevamo fare meglio, ma con questi giovani possiamo soltanto crescere, la Francia ha dei giovani esperti che giocano tutti in grandi squadre ed è una delle favorite del Mondiale”.

La rete del momentaneo 2-1 è scaturita da una punizione di Balotelli respinta corta da Lloris, ma secondo Bonucci di Super Mario si è parlato fin troppo…: “Fa le partite che deve fare, è arrivato con la testa giusta, ma basta parlare soltanto di Mario, sminuiamo quello che fanno anche gli altri”.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 23:25