Bonucci: 'Sono tornato a casa'

Tra il dire e il fare, nel calciomercato, c’è sempre di mezzo un vero e proprio mare, fatto di incastri da trovare, in particolare se di mezzo c’è uno scambio, e accordi che devono essere totali. Per questo Leonardo Bonucci è quasi incredulo nel primo giorno della sua seconda avventura juventina.

Poco più di un anno dopo il clamoroso passaggio al Milan, il difensore viterbese ha fatto ritorno “a casa”, come lo stesso centrale della Nazionale ha definito l’ambiente bianconero, in cui è rimasto per sette stagioni vincendo sei scudetti: “È stata un’operazione difficile da pensare, ma bella da realizzare" ha detto Bonucci in un video postato sul profilo twitter della società al termine di una giornata molto intensa, aperta dallo sbarco a Caselle direttamente dagli Stati Uniti, dove Leo si trovava in tournée con il Milan, proseguita con l’accoglienza tiepida dei vecchi-nuovi tifosi e con le visite mediche.

"Una parola per descrivere la mia giornata? Emozionante – ha concluso l’ex rossonero – Torino è casa mia, la Juventus è casa mia, sono felice di essere tornato".

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 02-08-2018 23:10