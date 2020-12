Bonucci spera nell'impresa: "Il Barcellona qualcosa concede"

La qualificazione agli ottavi è in saccoccia da un pezzo, ma alla Juventus resta un ultimo obiettivo da raggiungere. Più che un obiettivo, è un’impresa vera e propria: vincere con tre reti di scarto, oppure con due ma dal 3-1 in su, a Barcellona. Ma Leonardo Bonucci, presente nella conferenza della vigilia con Andrea Pirlo, ci crede.

“Domani mi aspetto l’atteggiamento che ci ha fatto vincere il derby, soprattutto quello del secondo tempo – le parole del centrale bianconero – Mi auguro che il secondo tempo contro il Torino possa segnare l’inizio di un nuovo percorso. Ma possiamo far male al Barcellona. Sfidiamo grandissimi avversari, ma partite così sono uno stimolo. Sarà una gara difficile, nella quale in alcuni momenti dovremo sacrificarci. Dovremo fare l’impresa? Sognarla non è così brutto”.

Cosa cambia dal campionato alla Champions League? Lo spiega Bonucci.

“La Champions regala stimoli diversi, vibrazioni diverse. Abbiamo la possibilità di conquistare una vittoria importante contro una grande squadra. Ciò farebbe crescere l’autostima. Sono certo che domani sera rivedremo la vera Juventus”.

Barcellona-Juventus sarà anche Leo Messi contro Cristiano Ronaldo: prima sfida nella sfida da quando il portoghese ha lasciato il Real Madrid.

“Sono due tra i migliori della storia del calcio. Due alieni che si contendono tutti i premi individuali. Come si ferma Messi? Con un grande lavoro di squadra. Leo è un fuoriclasse, ti fa vincere da solo le partite. Con un grande lavoro difensivo possiamo arginarlo e mettere in risalto le qualità del nostro fuoriclasse. Come ho visto Ronaldo? Carico, ha voglia di vincere e di essere fondamentale per la squadra. Da quando è arrivato è sempre stato un esempio per tutti”.

Come già ricordato, la Juventus dovrà andare di goleada per conquistare il primo posto nel girone, e il conseguente inserimento nelle teste di serie per gli ottavi.

“Nonostante il momento che sta attraversando il Barcellona, sarà durissima. Avremo delle difficoltà, ma dovremo affrontarle da squadra. Possiamo far male al Barcellona. Loro qualcosa concedono: noi dovremo essere cinici per concretizzare le nostre occasioni”.

OMNISPORT | 07-12-2020 20:12