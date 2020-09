Bonucci su Chiellini: "Tra i migliori cinque al mondo"

E’ una sfida prestigiosa, ma anche importante quella che attende l’Italia. La compagine Azzurra, dopo il pareggio maturato a Firenze contro la Bosnia, lunedì sera affronterà in un match della seconda giornata della UEFA Nations League, l’Olanda capolista nel Gruppo 1.

Leonardo Bonucci, parlando nella conferenza stampa di presentazione del match, ha spiegato quanto il gruppo della Nazionale sia unito.

“Siamo stati lontani per dieci mesi, ma ci siamo sentiti nel periodo nel quale siamo stati costretti a restare a casa. Spesso l’abbiamo fatto in gruppo con lo stesso Mancini, questo per far capire che il nostro è un gruppo forte. Volevamo restare uniti come lo siamo stati nel cammino che ha portato alla qualificazione agli Europei, tutti ci teniamo e questa più che una selezione è una squadra vera. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, siamo riusciti a ritrovare l’entusiasmo anche grazie ai giovani. Il trasporto durante l’Inno. Abbiamo voluto far capire che era bello ritrovarsi e ripartire dopo dieci mesi”.