Bonucci tira dritto: altro messaggio ai tifosi

Leonardo Bonucci ancora polemico dopo i fischi ricevuti durante la partita dell'Italia contro il Portogallo. Il difensore azzurro non ha digerito le contestazioni dei tifosi di fede milanista, e nel dopo gara di sabato sera si era sfogato così: "La mamma degli imbecilli è sempre incinta".

Attraverso il proprio profilo ufficiale di Instagram, il centrale della Juventus, tornato in bianconero questa estate dopo l'esperienza in rossonero (definita un'errore'), ha mandato un altro messaggio a chi lo detesta: "Volevamo vincere, non ci siamo riusciti, ma si cresce attraverso risultati come questi, ed è il nostro obiettivo. Ciò che conta è non perdere entusiasmo e fiducia. Indossare questa maglia è una cosa unica, questa maglia è unica. Ogni tanto lo si dimentica". Manco a dirlo, il profilo del difensore di Viterbo è stato travolto dalle critiche e dagli insulti.

Il ct Mancini lo ha invece difeso a spada tratta: "I fischi a Leo non dovevano esserci, gioca la Nazionale e vanno incitati tutti".

L’analisi della partita è positiva nonostante lo 0-0: "Nel calcio segnare è un particolare importante, a volte domini ma perdi subendo gol in contropiede. Credo che abbiamo disputato un’ottima prestazione, il primo tempo è stato dominato. Intorno al 70’ siamo calati, ma era normale che accadesse dopo aver fatto così tanto nel primo tempo, perché le occasioni ci sono state".

"Bisogna fare qualcosa in più per andare a segno. Secondo me ci sono stati passi avanti rispetto alla partita con la Polonia. Il Portogallo è superiore ai polacchi, e noi ci siamo comportati bene, costringendoli sulla difensiva. Per me possiamo giocare sia con una punta vera che senza, ma per gli attaccanti è così: ci sono periodi in cui fanno gol e altri no. Ma il problema si risolverà".

SPORTAL.IT | 18-11-2018 18:50