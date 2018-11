Bonucci torna sui tifosi 'imbecilli'

Leonardo Bonucci ha saltato la sfida di San Siro contro il Milan con la maglia della Juventus dove era prevista un’accoglienza a suon di fischi, che si sono verificati solo alla lettura delle formazioni prima del fischio di inizio.

Fischi che non hanno lasciato scampo al numero 19 azzurro nell’ultima partita della Nazionale in Nations League contro il Portogallo, giocata proprio nell’impianto milanese.

Ogni qual volta il difensore centrale classe 1987 entrava in possesso di palla dagli spalti piovevano fischi che con il passare del tempo sono scemati, lasciando spazio al tifo per spronare gli uomini del commissario tecnico Roberto Mancini a trovare il gol della vittoria, che non è arrivato.

Dopo il triplice fischio, Bonucci ha commentato riferendosi ai fischi ricevuti: “La mamma degli imbecilli è sempre incinta. Ho la fiducia dei mie compagni di squadra e per me conta principalmente questo”.

Lunedì, nella conferenza stampa di vigilia prima dell’impegno amichevole contro gli USA, l’ex Milan è tornato su quelle parole: “Ho sempre accettato i fischi, ma quelli che ho ricevuto indossando la maglia della Nazionale mi hanno infastidito. In quel caso facciamo tutti parte della stessa squadra. Bisogna essere capaci di distinguere la Nazionale dai club, che sono un’altra cosa. Non mi sono mai fatto travolgere da queste cose, nemmeno quando hanno tirato in ballo la mia famiglia. Non mi fa affatto bene riceverli quando rappresento 60 milioni di persone. Ringrazio chi mi ha dimostrato vicinanza e guardo avanti”.

In seguito, Bonucci ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport: “Ho sbagliato a etichettare i tifosi come imbecilli. So di essere un bersaglio per le scelte impopolari che ho fatto. Sono un professionista e so di non poter piacere a tutti. La mia vita, però, mi ha insegnato che i problemi veri sono altri”.

SPORTAL.IT | 19-11-2018 19:25