Bonus 600 euro ai collaboratori sportivi: la guida completa

Il ministro delle Politiche Giovanile e dello Sport, Vincenzo Spadafora, aveva annunciato degli interventi massivi ed efficaci a sostegno del comparto tra i più in crisi con lo stop forzato: quello dello sport. La crisi non tocca solo l’industria del calcio, preziosa e fondamentale del quadro dell’intero sistema economico, ma quanti svolgono attività in qualità di collaboratori.

Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute (www.sportesalute.eu) e ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi (art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18).

Come anticipato, ad oggi possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del “Cura Italia”.

È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi. Questo è il tetto di reddito stabilito e costituisce un requisito imprescindibile per recepire, in questa fase, il bonus pari a 600 euro.

Tornando ai contenuti specifici, va inoltre evidenziato il chi può accedere e fare domanda, ovvero le categorie di lavoratori aventi diritto.

Secondo quanto specificato nel chiarimento, pubblicato sul sito Sport e Salute,

“Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:

non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;

non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;

non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;

non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.

Il rapporto di collaborazione per cui si presenterà la domanda:

deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; si sottolinea che le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI;

doveva esistere già alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”);

non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute”.