Bonus 600 euro collaboratori sportivi: l'annuncio di Spadafora

Il ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato sul tema del bonus da 600 euro, dopo le sollecitazioni e i ritardi.

Bonus 600 euro: l’intervento di Spadafora su facebook

“Tra oggi e domani sarà portato in Cdm un decreto che conterrà tutte le risorse necessarie per versare i 600 euro del bonus di marzo ai 47.744 lavoratori sportivi che ancora lo attendono, indipendentemente se abbiano un reddito superiore o inferiore ai 10mila euro”, le sue parole.

Il chiarimento è giunto dal ministro con un video su facebook. Nel decreto, ha aggiunto Spadafora “ci saranno anche risorse per il bonus di aprile e maggio. La buona notizia è che quanti hanno fatto domanda a marzo riceveranno automaticamente il bonus di aprile e maggio”.

Inoltre saranno stanziate altre risorse “per poter riaprire una finestra – ha spiegato il ministro – e consentire di chiedere il bonus a quanti non lo hanno fatto a marzo per dimenticanza o perché arrivati oltre il tempo limite o perché hanno saputo in ritardo della misura”.

Bonus 600 euro: nuovo intervento sul sito Sport e Salute

L’intervento del ministro Spadafora arriva in concomitanza con quanto comunicato su Sport e Salute. “Nei termini fissati dalla legge, Sport e Salute completa l’erogazione del bonus di 600 euro ai Collaboratori Sportivi: Allenatori, Istruttori, Maestri e Arbitri.

Vito Cozzoli, Presidente della Società che è il braccio operativo dello Stato per lo Sport di base, ha convocato un Consiglio di Amministrazione nel pomeriggio di oggi proprio per rispettare la scadenza dei 30 giorni dalla presentazione delle domande”, si legge.

“Il CdA ha autorizzato ulteriori 12.355 bonifici. In totale, ad oggi, Sport e Salute ha ammesso 75.547 domande a fronte degli 83.333 aventi diritto secondo la dotazione di 50 milioni stanziata dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per un sostegno diretto al mondo dello Sport che si è fermato per l’emergenza Coronavirus”.

Ma che ne è stato di quanti sono rimasti fuori? “Le restanti 7.786 pratiche sono già state istruite ma la Società ha chiesto agli interessati un supplemento di documentazione. In questo modo Sport e Salute, anche grazie alla convocazione odierna del Consiglio, ha al momento esaurito il lavoro sui bonus entro i termini stabiliti dal decreto-legge e dal Decreto interministeriale, visto che le domande sono state presentate in larga parte tra il 7 e il 10 aprile”.

VIRGILIO SPORT | 11-05-2020 15:44