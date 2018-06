Boom Inter: Nainggolan spiana la strada per il quinto colpo

Radja Nainggolan deve essere ancora annunciato e già l'Inter vuole fargli un regalo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vogliono sfruttare l'ingaggio del Ninja dalla Roma per arrivare immediatamente a un altro colpo: L'obiettivo è il centrocampista del Tottenham Mousa Dembele, molto amico di Radja dai tempi dell'infanzia e della prima adolescenza ad Anversa, quando entrambi giocavano nel Germinal-Beerschot.

Dotato di grande tecnica e fisicità, il centrocampista belga di origini maliane è stato contattato da alcuni club cinesi, ma vorrebbe restare in Europa. E il pressing di Nainggolan potrebbe convincerlo a provare l'avventura a Milano.

Il ds Ausilio ha già incontrato più volte la dirigenza degli Spurs per imbastire la trattativa: il giocatore è in scadenza di contratto nella prossima stagione e sicuramente lascerà in estate Londra. Gli inglesi lo valutano 30 milioni di euro, ma il prezzo del cartellino è trattabile.

Nainggolan in passato si era espresso così su Dembele: "Mousa è uno dei giocatori più forti con cui ho giocato, insieme a Totti, Pjanic e Hazard. Difficilmente ho visto un calciatore con il suo talento. Quando giocavamo insieme ha fatto il salto prima di tutti in prima squadra, lui era davvero il migliore di tutti. Spero, un giorno, di riaverlo come compagno".

Intanto lo stesso Nainggolan verrà annunciato dall'Inter nei prossimi giorni: è il quarto colpo dopo Lautaro Martinez, de Vrij e Asamoah. L'accordo con la Roma è stato trovato sulla base di 24 milioni di euro cash più Davide Santon, che lascia così definitivamente il club nerazzurro, e il giovane Nicolò Zaniolo, promettente trequartista classe 1999 campione d'Italia con l'Inter Primavera.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 09:50