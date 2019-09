Boom Inter, ricavi da record per il club nerazzurro

L’Inter festeggia sia in campo, sia fuori. Se dal lato sportivo la formazione di Antonio Conte è partita come un treno in campionato, centrando cinque vittorie nelle prime cinque giornate, è ancora più impressionante l‘exploit della società nerazzurra e di Suning per quanto riguarda l’aspetto finanziario: il consiglio d’amministrazione tenutosi giovedì ha evidenziato l’aumento dei ricavi del 20 per cento rispetto allo scorso anno, record storico di sempre per il club meneghino.

Nel meeting odierno si è discussa l’approvazione del bilancio, che verrà ratificata alla fine del prossimo mese dall’assemblea dei soci: ebbene, l’Inter ha messo a segno il nuovo record di ricavi, plusvalenze incluse, pari a 415 milioni.

Al netto delle plusvalenze i ricavi sono oltre 350 milioni di euro, migliorando i 297 milioni fatti registrare lo scorso anno. A fare la differenza gli introiti della Champions League 2018/2019. Lo riporta l’Ansa.

L’Inter ha così superato il record assoluto di ricavi fissato nella stagione 2009/10, quella del Triplete, quando arrivò a 323,5 milioni di euro.

Come riporta Calcio e Finanza sono in crescita in particolare i ricavi da sponsor, e i contratti dall’Asia che sono arrivati a quasi 100 milioni di euro. Dai diritti tv il club nerazzurro attende 157,6 milioni di ricavi, di cui 94 milioni dalla Serie A e 49 milioni dall’Uefa.

Il bilancio si è chiuso con una perdita in linea con quanto previsto dagli obblighi legati al Fair-play finanziario.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 19:30