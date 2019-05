I tifosi della Juventus onorano con uno striscione Daniele De Rossi, che dal prossimo anno non giocherà nella Roma, e Giancarlo Marocchi, voce tecnica di Sky Sport per la gara tra i bianconeri e l’Atalanta, sfrutta l’assist per una bordata a Zdenek Zeman.

“A De Rossi ha preferito Tachtsidis: fate voi le considerazioni” ha detto l’ex centrocampista, rivolgendosi ai telespettatori.

SPORTAL.IT | 19-05-2019 20:40