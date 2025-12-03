Bordocam, scintille Cristante-McTominay: "Pesi 100 kg"; "Sparisci tu dalla mia vista"

Il Grande Fratello ti guarda, sempre più difficile ormai sfuggire alle telecamere delle tv che frugano dalla serratura e mostrano ormai tutte le sfaccettature di quanto accade in campo. Se a gioco fermo o sulle panchine si ricorre alla mano davanti alla bocca per evitare che si legga il labiale, quando gli episodi accadono durante il gioco viene fuori tutto, così su Bordocam, la trasmissione di approfondimento di Dazn, è stato messo in evidenza uno scontro peante tra Cristante, centrocampista della Roma, e McTominay.
L’accusa di Cristante
Dopo uno scontro di gioco Cristante si rivolge in malo modo allo scozzese del accusandolo di aver simulato: “Pesi 100 chili e fai queste sceneggiate”. Dura la replica dell’azzurro:”Shut the fuck up, get out of my face (“Stai zitto, ca**o, sparisci dalla mia vista ndr”).
Il bis nella ripresa
La tensione resta alta e nel secondo tempo di Roma-Napoli c’è il bis. Cristante, nel tentativo di fermare lo scozzese, alza troppo la gamba colpendolo con i tacchetti sulla caviglia. L’arbitro ammonisce il centrocampista giallorosso mentre McTominay resta a terra dolorante ma una volta in piedi va subito ad affrontare Cristante facendogli capire di aver esagerato: “It’s rubbish, it’s rubbish (“È una schifezza, una schifezza ndr”). Alla fine il successo all’Olimpico ha ridato il sorriso a McTominay.