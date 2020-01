Borini, messaggio d'addio al Milan

L'attaccante del Milan Fabio Borini ha salutato i tifosi rossoneri su Instagram: "Onore, voglia, sudore, sofferenza, felicità, caparbietà! Ho dato tutto per questi colori e per questa gloriosa società! Dare tutto è significato giocare in ruoli non miei e in condizioni fisiche non ottimali, senza mai dimenticare o sottovalutare la gloriosa maglia che indossavo!".

"Un’avventura meravigliosa è finita, ma una nuova sfida è pronta ad abbracciarmi. Non vedo l’ora di vincerla, di nuovo! Volevo ringraziare i miei compagni (alcuni di loro sono diventati cari amici), la società, il personale di Milanello, tutti gli staff tecnici che mi hanno accompagnato e infine, tra alti e bassi, ringrazio anche i tifosi che mi hanno sempre sostenuto!".

SPORTAL.IT | 15-01-2020 12:52