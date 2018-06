Borini: "Nessuna fuga dal Milan"

L'esterno del Milan, Fabio Borini, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza in rossonero: "Per me il bilancio è assolutamente positivo. Le aspettative nei miei confronti non erano molto elevate e io credo di aver dimostrato di valere la maglia del Milan. Penso di aver fatto vedere buone cose nonostante la maggior parte delle volte non abbia giocato nel mio ruolo naturale. La giudico un’annata sorprendente e il mio rendimento mi dà anche un pizzico di rivalsa: dopo essere stato a lungo all’estero, la gente si era un po’ dimenticata di me".

La sentenza Uefa potrebbe essere molto pesante, e c'è il rischio che giocatori importanti lascino il club: "Fuggi fuggi dal Milan? Per quanto mi riguarda di certo no. In generale non credo. Potrebbe essere una situazione che ci lega ancora di più. E poi qui siamo al Milan".

SPORTAL.IT | 01-06-2018 11:55