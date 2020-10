Borini si allena al parco: "Sembra una barzelletta"

Dopo una carriera tra Premier League e Serie A, a 29 anni Fabio Borini si ritrova svincolato. Senza squadra dopo l’esperienza al Verona, il duttile attaccante spera di poter giocare in Inghilterra al più presto.

Borini ha provato ad allenarsi con Liverpool ed Everton, visto che nelle ultime settimane è tornato in città per vivere a casa dei suoceri con la moglie Erin O’Neill, in attesa di trovare una nuova squadra: causa disposizioni per combattere il Coronavirus non si è però potuto unire alle squadre di Klopp e Ancelotti.

Ma l’ex milanista ha altre via per rimanere in forma, raccontate alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Mi sto allenando cambiando spesso. Sembra quasi una barzelletta, tra lookdown e nuove regole: prima da solo, avevo la disponibilità di un campo e delle attrezzature appropriate, ora sono cambiate nuovamente le disposizioni e siamo tornati al vecchio parco, una scarpa da una parte e una dall’altra e avanti e indietro…”.

Borini sarebbe potuto rimanere in Serie A, ma niente da fare: “Le proposte in Italia le ho avute, anche concrete e importanti, però mi sono dato il tempo necessario per avere la possibilità di tornare in Inghilterra, magari anche con offerte minori economicamente”.

Genoa, Benevento, Udinese e lo stesso Verona ci hanno provato, ma Borini aspetta una squadra inglese, magari Watford, Burnley o Swansea.

OMNISPORT | 20-10-2020 18:19