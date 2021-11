Borja Valero: "Calcioni anche in Promozione..."

20-11-2021 11:38

Borja Valero in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della sua esperienza al Centro Storico Lebowski, squadra di Promozione totalmente autofinanziata dai tifosi.

“Sportivamente non sta andando bene, siamo giù in classifica e io resto sempre un competitivo. Ma a me interessa che si parli del loro progetto di calcio autofinanziato”.

“A volte gli avversari mi chiedono di fare una foto e mi dicono di essere onorati di giocare contro di me ma sono io a essere onorato di giocare contro di loro. In campo poi, arrivano sempre calcioni: le mie caviglie soffrono come fossi ancora in A”.

