Borja Valero, che gaffe su Instagram

Gaffe social per Borja Valero. Il regista dell’Inter ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui si esibisce in una serie infinita di palleggi all’interno di un palleggio in compagnia dei suoi figli, un video che dimostra in modo chiaro ed evidente la serenità dell’ambiente nerazzurro dopo la splendida vittoria in rimonta in Champions League sul Tottenham.

Il centrocampista spagnolo, entrato proprio nel finale della sfida con gli inglesi, non nasconde la propria felicità e soddisfazione e la estende a tutti i suoi follower, con un video che in pochi minuti fa subito il pieno di like e visualizzazioni. Peccato, però, che Borja Valero sia incappato in un epic fail sugli hashtag.

Nessun errore su #figlioli dedicato ai pargoli che lo accompagnano nella passaggiata con tanto di pallone al piede, o sui generici #calcio, #soccer, #futbol, #inter e #milano. Niente di sbagliato neppure su #sorridi. Quello che stona, però, è proprio il primo hashtag: #ilpalloneèquellobianco. Si tratta infatti di un coro intonato quattro anni fa dai tifosi della Fiorentina proprio nei confronti di quelli dell’Inter, il 5 ottobre 2014, dopo un clamoroso 3-0 rifilato dai viola di Montella ai nerazzurri di Mazzarri.

In quella occasione Borja Valero era il faro del gioco della Fiorentina e quel coro stava proprio a sottolineare come i nerazzurri il pallone nel corso dei 90 minuti non l’avessero proprio visto. Stavolta però Borja Valero gioca nell’Inter: un altro hashtag proprio non riusciva a trovarlo? Tra l’altro, il pallone con cui si è esibito nei palleggi non è interamente bianco, ma bardato con fregi colorati…

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 20-09-2018 16:22