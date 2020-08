Borja Valero lascia l'Inter: "È stato un onore"

Borja Valero lascia l’Inter. Per lui niente rinnovo, come si era capito in questi ultimi giorni, del contratto in scadenza al termine di questa stagione. Ed è lo stesso centrocampista spagnolo ad annunciare, attraverso i propri profili social, l’addio ai nerazzurri.

“È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto Inter”.

Nel 2019/20 Borja Valero è sceso in campo 19 volte, più che altro spezzoni di partita, in Serie A. Un numero inferiore rispetto alle 27 presenze collezionate l’anno scorso o alle 36 di due anni fa. A 35 anni compiuti, l’Inter ha deciso di non rinnovare il suo contratto.

Dopo tre stagioni, dunque, Borja Valero cambierà nuovamente squadra. Senza alcuna intenzione di smettere. Anzi, con la voglia “di giocare un altro anno o due”, come confessato dall’ex viola qualche tempo fa.

Sulle sue tracce, come rivela ‘Sky Sport’, c’è proprio la Fiorentina, che non disdegnerebbe di riportarlo a Firenze dopo tre anni. Ma anche il Genoa e il Parma ci stanno pensando. Il futuro di Borja, insomma, sembra essere ancora in A.

OMNISPORT | 29-08-2020 10:34