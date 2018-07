Borja Valero non ha dubbi

Alejandro Camano, agente di Borja Valero, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, facendo chiarezza per quanto riguarda le intenzioni e il futuro del centrocampista nerazzurro.

"Borja è felice all'Inter – ha dichiarato il procuratore – Il Villareal? No, niente. Lui ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri, giocherà la Champions ed è in un momento assolutamente sereno. E un calciatore importante per l'inter e non stiamo parlando di niente".

SPORTAL.IT | 06-07-2018 14:30