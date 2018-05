Borja Valero prepara l'addio

L’Italia, dove gioca ormai da sei stagioni, lo ha conquistato. Al punto da essere stato sfiorato dalla possibilità di vestire la maglia azzurra. Ora però, o comunque a breve, ad attenderlo ci potrebbe essere il ritorno nella sua vera patria.

Questo il contenuto di un’intervista che Borja Valero ha concesso a 'Radio Marca', nella quale ha svelato il proprio amore per il calcio di casa nostra: "Non avrei mai pensato di trovarmi così bene in Italia: mi piace il calcio che si gioca lì, mi sono adattato molto bene e sono stato anche tentato dall’idea di vestire la maglia della Nazionale, ma il mio Paese è la Spagna e sono felice per loro quando vincono".

Borja ha poi svelato a sorpresa il sogno di chiudere la carriera nel proprio paese, magari essere tornato a gicoare Champions con la maglia dell’Inter, dopo il debutto con il Real nel 2006 e l’unica esperienza con il Villarreal, nel 2011-2012: "Tornare al Real Madrid sarebbe un sogno, ma in futuro mi farebbe piacere giocare in una qualsiasi squadra spagnola".

Il centrcocampista, che con la Nazionale spagnola ha giocato solo una partita, un’amichevole del 2011 contro gli Stati Uniti, ha poi parlato, non senza una vena polemica, dell’esclusione di Icardi dal Mondiale: "È un'esclusione che colpisce, ma anche in questo sport a volte i pregiudizi hanno un peso importante nel calcio, fanno andare avanti qualcun altro. Se l'Argentina non lo convoca, peggio per loro".

SPORTAL.IT | 26-05-2018 19:10