Borja Valero torna alla Fiorentina: adesso è ufficiale

Borja Valero è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il rapporto tra il club viola e il centrocampista spagnolo riparte ufficialmente dopo tre anni di lontananza.

“Borja Valero è tornato a casa!”, titola non a caso il comunicato della Fiorentina. Che annuncia l’ex Inter, che indosserà la maglia numero 6, snocciolando i numeri della sua precedente esperienza a Firenze: “Dal 2012 al 2017 Borja Valero è stato uno dei pilastri del centrocampo della Fiorentina che raggiunse la qualificazione alle coppe europee in 4 occasioni, rappresentando i nostri colori in 212 occasioni e realizzando 17 reti”.

Su Borja Valero c’erano anche altre formazioni di Serie A, come il Verona, il Genoa e il Parma. Ma il cuore ha prevalso e lo spagnolo ha scelto la Fiorentina. La seconda avventura in viola può cominciare.

OMNISPORT | 16-09-2020 13:31