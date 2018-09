Borriello e la vita a Ibiza: "Basta giro dei locali"

Marco Borriello racconta ai microfoni di Sky la sua nuova vita ad Ibiza. L’attaccante campano, che ha firmato con la squadra locale, con cui esordirà domenica, assicura che la vita notturna è ormai alle spalle e che non si farà distrarre: “I locali? Ne ho una carriera alle spalle e devo dire la verità… sono anche un po’ stufo. Distrazioni? Non ce ne sono, qua i compagni di squadra sono tutti sposati e hanno famiglia. Al massimo ce ne andiamo in spiaggia a goderci la vita. Qui la qualità della vita è altissima”.

Gli obiettivi della stagione: “Voglio che la squadra lotti sempre per il vertice, perché è anche nel mio interesse… un giorno sarò dirigente di questa società. La gente e anche i compagni si aspettano tanto da me, qualcosa posso ancora darla, lo sento nelle gambe e soprattutto negli stimoli che non mi mancano per come mi alleno”.

Borriello, prodotto del vivaio rossonero, ha vestito in carriera le maglie di Treviso, Milan, Empoli, Reggina, Sampdoria, Genoa, Roma, Juventus, West Ham, Carpi, Atalanta, Cagliari e Spal. Quindi il colpo di fulmine ad Ibiza, l’isola dove solitamente trascorre le vacanze diventa il luogo di lavoro perfetto: firma con il club locale e riparte dalla serie C spagnola. “Pensavo di chiudere con il calcio ma sono stato convinto dal progetto del presidente. In passato ha preso il Valencia dopo un fallimento e lo ha portato in Champions League. E noi siamo solo all’inizio”.

“Un obiettivo personale? Mai come quest’anno metto l’egoismo del centravanti da parte, voglio che la squadra sia sempre in alto, perché è anche nel mio interesse: diventerò un dirigente della squadra, spero di categoria superiore. I compagni e la società si aspetta tanto da me. Mi sono portato da casa delle pressioni ma sono pronto. Quando capirò di non essere all’altezza, strapperò il contratto da giocatore e firmerò quello da dirigente. Per il momento, però, sento di poter dare ancora qualcosina in campo”.

SPORTAL.IT | 16-09-2018 12:45