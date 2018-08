Borriello, Ibiza nel suo futuro da calciatore

Marco Borriello riparte da…Ibiza! L’ex attaccante della Spal, oggi svincolato, ha deciso di sposare il progetto ambizioso dell’UD Ibiza, squadra dell’isola, che milita nella Segunda Division B spagnola (l’equivalente della nostra Serie C). L’agente Andrea D’Amico sta curando il trasferimento presso la società che punta alla doppia promozione per arrivare a giocare in Liga entro due anni.

Il bomber si è innamorato del paradiso delle Baleari, tanto da aver acquistato una villa dove trascorre le vacanze estive, e da aver postato, nei giorni scorsi, una vera e propria dedica alla località spagnola: “Enamorado de ti #Ibiza I love you”.

La nuova avventura del calciatore è stata anticipata proprio dal profilo Twitter del club, che ha postato una maglia azzurra numero 22 (quello che da anni indossa il giocatore napoletano) con il nome del nuovo attaccante da indovinare e solo alcune lettere svelate, tra cui proprio la B di Borriello.

Declinate le avance provenienti da Dubai e dalla Serie B italiana, Marco ha scelto Ibiza. E l’isola sembra davvero la meta ideale per il centravanti classe 1982 che, a 36 anni, potrà coniugare la sua passione per il calcio con l’amore per la movida e le belle donne. Ex, tra le altre, di Belen Rodriguez, Borriello è considerato dal pubblico femminile uno degli atleti più belli e sexy del panorama calcistico.

VIRGILIO SPORT | 28-08-2018 11:59