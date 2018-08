Borriello, l'indizio social è clamoroso

Se il Monaco avesse potenzialità economiche paragonabili a quelle dei top club europei, forse ci sarebbe la fila per andarci a giocare. Per motivi fiscali, ma anche strettamente geografico-estetici, perché vivere nel Principato non è poi così male. C’è però chi alla categoria o ai mezzi tecnici della squadra non guarda come prima discriminante, preferendo un panorama da sogno anche in inverno a uno scampolo di carriera da vivere tra le nebbie.

Marco Borriello è pronto a stupire tutti e a ripartire nientemeno che dall’Ud Ibiza. La formazione delle Baleari, espressione della città meta preferita delle vacanze estive dei calciatori, milita nella Segunda Division B, l’equivalente della Serie C italiana, e pare avere fatto capitolare l’attacante napoletano, svincolato dopo la fine della breve e infelice avventura alla Spal. Detto no alle proposte pervenute dalla Serie B italiana, Borriello pare vicino alla firma, così intanto il club ha fornito un indizio curioso su twitter, postando la foto della maglia numero 22, la preferita di Borriello, con il nome sostituito da nove spazi: le uniche lettere fornite sono la prima e la quinta, “B” ed “E”…



SPORTAL.IT | 28-08-2018 00:00