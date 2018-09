Borriello ricorda Astori: "Tragedia che mi ha segnato"

"La morte di Davide Astori mi ha segnato nel profondo". Lo ha rivelato Marco Borriello, che a 'La Vita in Diretta' su Rai1 si è raccontato a tutto tondo e ha rivelato di essere stato profondamente scosso dalla scomparsa del collega calciatore, avvenuta nella tragica domenica dello scorso 4 marzo in un albergo di Udine.

"La tragedia di Astori è stato un evento che ha fatto scattare qualcosa tra noi calciatori – ha rivelato il centravanti campano -. Ci siamo sentiti tutti colpiti molto da vicino, niente è stato più lo stesso".

"Al funerale di Davide c'ero anch'io e ho ascoltato con molta attenzione le parole del cardinale che l'ha celebrato. Diceva che a certe persone capita di guadagnare molti soldi e trovare il successo. Ma poi da un momento all'altro può capitare qualcosa e non ci sei più. Da allora ho deciso di prendere la vita un po' più alla leggera e a godermi il presente. Purtroppo Davide ci ha lasciati, ma ritengo che l'insegnamento che ci ha lasciato sia grande".

Borriello ha poi deciso di analizzare a fondo la sua carriera e le sue ultime decisioni, tra cui quella di andare a giocare nella serie C spagnola, a Ibiza. "L'anno scorso ero spesso infortunato – ha ricordato -. Non ho giocato molto ed ero spesso a casa. Vivo a Milano e ho passato lì tantissimo tempo. Milano mi piace, ma mi svegliavo, mi ritrovavo lì e alla fine mi sono detto che non era quella la vita che volevo per me stesso. Così ho deciso di andare a vivere a Ibiza, cosa che ho sempre saputo di voler fare. Mi piace, c'è il sole, il mare, ci si può divertire, è un'isola completa. Ha anche un aeroporto internazionale. Ora speriamo di riuscire anche a portarci qualche evento sportivo".

Infine qualche rimpianto, per un'esplosione che non è stata al livello delle aspettative: "Certo, mi sarebbe piaciuto fare una carriera del livello di Cristiano Ronaldo, ma non ne sono stato in grado. Sono però contento ugualmente, affronto la vita sempre con il sorriso e la massima positività".

SPORTAL.IT | 07-09-2018 22:15