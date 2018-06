Borriello rilancia verso la tripla cifra

Il campionato è finito e Marco Borriello è subito volato in vacanza per dimenticare una stagione da dimenticare, utile solo ai fini statistici per il gol segnato a fine agosto contro l’Udinese che ha permesso all’attaccante napoletano di raggiungere Nicola Amoruso, primatista di gol in A con il maggior numero di maglie diverse, ben 12. Per il resto, però, alla Spal c’è stata poca gloria per l’ex juventino e milanista, ancora sotto contratto con i ferraresi, ma destinato all’addio (con rescissione e buonuscita…) dopo un anno vissuto da separato in casa per problemi fisici e non solo.

Raggiunto negli Stati Uniti da 'Sky Sport', Borriello, classe ’82, ha allontanato l’ipotesi del ritiro, fissando un nuovo traguardo per il finale di carriera: "La voglia di giocare è ancora tanta anche se a giugno farò 36 anni. Sono a 96 gol e voglio raggiungere quota 100. Mi piacerebbe uscire a testa alta: se devo smettere, mi piacerebbe farlo dopo un'annata positiva, non come quella precedente dove non sono riuscito a esprimermi non per mancanza tecnica, ma per colpa di un infortunio”.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 23:20