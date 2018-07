Borriello, spunta un'ipotesi a sorpresa

In attesa di sistemazione dopo la rescissione con la Spal, Marco Borriello potrebbe salire in extremis sull’ultimo treno prestigioso della carriera. A 36 anni compiuti a giugno, infatti, l’attaccante napoletano è finito nel mirino dell’Inter, a caccia di un attaccante di esperienza per completare il reparto dopo la cessione di Eder allo Jiangsu Suning.

Dopo l’affare Vrsaljko, l’Inter è concentrata a chiudere l’acquisto di Vidal, operazione che consumerebbe il budget a disposizione dei dirigenti nerazzurri. Di qui l’idea di puntare su un low cost, dato che a Borriello l’Inter dovrebbe solo riconoscere l’ingaggio. Vestendo la maglia dell’Inter l’ex spallino completerebbe un singolare percorso che lo ha visto giocare anche per Milan, Juventus e Roma.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 23:35