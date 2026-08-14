Scatta la Coppa Italia con le prime formazioni di Serie A in campo, si avvicina anche il via del campionato : ma le trattative non si fermano, anzi si intensificano. Anche se siamo alla vigilia di Ferragosto. Sta per iniziare, anzi, la fase più calda e interessante del mercato: il gran finale, ricco di colpi e sorprese last minute. Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8 di venerdì 14 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino dei grandi colpi

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Lucumi Vicario

Bruno Fernandes Suzuki

INTER Jones Fofana Nico Gonzalez MILAN Bruno Fernandes Said El Mala Kauà Elias NAPOLI Badiashile

Favasuli Gabriel Jesus Gatti ROMA Rodrigo Mora Cacciamani Nusa

Read COMO Diego Carlos Kean S. Esposito LAZIO Icardi Lucca Gimenez ATALANTA Lang Romagnoli S. Esposito

Juve, ecco Lucumi: ma a Spalletti serve un portiere

La lunga ed esternuante trattativa col Bologna è ormai alle battute finali: Lucumi giocherà nella Juventus, Cabal è destinato a sbarcare in rossoblu. Spalletti ha il centrale difensivo che voleva, potente dal punto di vista fisico e abile a far partire l’azione, ma aspetta con ansia novità relative al portiere. La pista che portava a Suzuki sta diventando impraticabile: il PSG non vuol saperne di “regalarlo” per un anno ai bianconeri. Riprende quota, invece, la soluzione Vicario. Anche la Juve, intanto, sembra essere presente nell’assalto a Bruno Fernandes, che può lasciare il Manchester United: ma il Milan è davanti.

Milan sogna Bruno Fernandes, Inter tra Jones e Fofana

La presenza di Amorim in panchina colloca i rossoneri in una posizione privilegiata per il centrocampista portoghese dei Red Devils, finito al centro di un piccolo caso. Ma il Milan è molto attivo: nell’agendina rossonera c’è sempre Said El Mala del Colonia, mentre si allontana la punta brasiliana Kauà Elias, che gioca nello Shakhtar. Capitolo Inter: a centrocampo i nerazzurri non smettono di provarci per Curtis Jones del Liverpool, anche se negli ultimi giorni si sono fatte serrate le discussioni col Lione per Fofana. Quasi del tutto tramontata, invece, la soluzione Nico Gonzalez con la Juventus.

Napoli, finalmente i rinforzi: la Roma punta Rodrigo Mora

Si stanno sbloccando anche gli affari in entrata per il Napoli. Salutato Lukaku, Allegri aspetta i rinforzi ormai prossimi per la difesa (Badiashile) e le corsie esterne (Favasuli), mentre per arrivare a Gabriel Jesus occorre prima piazzare Lucca e forse Lang, che piace ad Atalanta e Galatasaray. La Roma non smette di inseguire Rodrigo Mora, talentuoso attaccante del Porto, mentre il Como è ai dettagli per l’ennesimo acquisto: il difensore Diego Carlos, di ritorno dal Fenerbahce. Lazio, infine, sempre alla disperata ricerca di un centravanti dopo aver piazzato il colpo Frattesi: per Icardi pare si sia mosso Gattuso in persona.