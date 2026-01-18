Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Mateta, En-Nesyri, Zirkzee, Maldini e Mlacic

Si gioca e si tratta, senza pause per il fine settimana. Il calciomercato invernale è al giro di boa , le prime due settimane se ne sono andate e i tempi stringono in vista della scadenza. Soldi non ce ne sono, come al solito: si lavora con le idee, l’ingegno e la fantasia. E si provano a piazzare colpi per aggiustare le cose che non vanno o per adeguare ruoli scoperti. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 10 di domenica 18 gennaio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Mateta Mingueza/Maldini Chiesa/Bernardo Silva INTER Mlacic Dodo Palestra MILAN Goretzka Maguire Kim NAPOLI En-Nesyri Maldini/Sterling Joao Gomes ROMA Zirkzee Fortini Dragusin LAZIO Fabbian Stankovic/Bento Giovane ATALANTA Swedberg Lambé Zabiri FIORENTINA Fabbian Thorstvedt Baldanzi

La Juve insegue Mateta, il Napoli punta En-Nesyri

Il clamoroso flop di Cagliari ha evidenziato una volta di più l’esigenza per la Juventus di dotarsi di un centravanti affidabile, capace di finalizzare la mole di gioco prodotta. Mateta è vicino, c’è già l’accordo col calciatore ma bisogna vincere le resistenze del Crystal Palace, che lo lascerebbe partire solo a titolo definitivo e non in prestito con obbligo. Sugli esterni piacciono Mingueza e Maldini, mentre si vanno spegnendo i rumors su Chiesa e Bernardo Silva. Deve comprare anche il Napoli, in cronica emergenza. Il problema è piazzare Lucca e forse Lang, mentre gli obiettivi in entrata sono la punta marocchina En-Nesyri del Fenerbahce e gli esterni Maldini e Sterling.

Milan e Inter senza fretta: gli obiettivi per giugno

Non hanno fretta le due milanesi. Inter e Milan lavorano soprattutto per la prossima stagione, come ribadito da Marotta e Allegri. In casa nerazzurra è quasi fatta per Mlacic, rinforzo difensivo proveniente dalla Croazia. Un colpo prospettico, mentre Frattesi potrebbe salutare Appiano Gentile per cercare un minutaggio maggiore altrove. Il Milan invece insegue un rinforzo di spessore e qualità a centrocampo, dopo aver accantonato l’idea di puntellare la difesa (Maguire e Kim i nomi più roboanti). Il possibile acquisto top si chiama Goretzka, in uscita dal Bayern, anche se il problema è rappresentato dal suo elevato ingaggio.

Roma su Zirkzee, le mosse salvezza della Fiorentina

Molto attiva la Roma, che dopo il colpo Malen va a caccia di nuovi rinforzi. Zirkzee è sempre nel mirino per l’attacco, sugli esterni non si molla Fortini, il giovane della Fiorentina per cui Gasperini stravede. L’obiettivo principale della Lazio rimane il bolognese Fabbian, che però è nel mirino proprio della Fiorentina. I viola, superato lo choc per la morte del presidente Commisso, lavorano su più fronti per mettere nelle condizioni Vanoli di inseguire una difficile salvezza. A centrocampo piace molto Thorstvedt, norvegese del Sassuolo che sembra destinato a cambiare aria in questa sessione di mercato.