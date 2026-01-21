Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Perisic, Dibu Martinez, En-Nesyri e Giovane

La Serie A, le coppe europee e il mercato. Senza dimenticare la Coppa Italia. Si gioca e si tratta in questo mese di gennaio mai così caldo dal punto di vista degli impegni e degli affari. C’è tempo fino a inizio febbraio, ci si avvicina allo sprint conclusivo e le voci e i sussurri si moltiplicano. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 19 di mercoledì 21 gennaio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE En-Nesyri Mateta Chiesa INTER Perisic Dibu Martinez Dodò MILAN Sakar Goretzka Maguire/Kim NAPOLI Giovane Maldini/Sterling En-Nesyri ROMA Dragusin Fortini Zirkzee LAZIO Giovane Leali Stankovic/Bento ATALANTA Swedberg Lambé Zabiri FIORENTINA Coppola Gatti Rugani

L’Inter sui “grandi vecchi”, Milan sul baby Sakar

In attesa che si compia il proprio destino in Champions, l’Inter sembra aver scelto una direzione precisa per il suo mercato. Sono i “grandi vecchi” a far gola a Marotta, per il presente e per il futuro. Per la conclusione di questa stagione piace e non poco Ivan Perisic, 37enne che il PSV però non vorrebbe mollare: si tratterebbe di un gradito ritorno. Per la prossima stagione, invece, piace Dibu Martinez, il fumantino portiere dell’Argentina e dell’Aston Villa, 33 anni lo scorso settembre. Calma piatta invece sul fronte Milan. Il nome più caldo (si fa per dire) è quello di Faik Sakar, giovane centrocampista offensivo tedesco.

Juventus, in pole c’è En-Nesyri: Napoli, piace Giovane

Capitolo Juve. Spalletti è sempre all’inseguimento di un attaccante visti i flop David e Openda, nelle ultime ore En-Nesyri – reduce dallo psicodramma col suo Marocco in Coppa d’Africa – ha sopravanzato Mateta. Niente da fare per Gudmundsson, si raffreddano anche le voci che portano a Chiesa. Il Napoli deve fare i conti col mercato che rimane a saldo zero, dopo la “pugnalata” di Juve, Inter, Milan e Roma, le società indebitate che hanno fatto fronte comune contro il “virtuoso” De Laurentiis. Una volta perfezionate le cessioni di Lucca e Lang, il club azzurro intensificherà il forcing col Verona per Giovane, che piace anche alla Lazio.

La Roma insiste per Dragusin, Coppola alla Fiorentina?

Gasperini dopo l’infortunio di Hermoso attende un difensore. Potrebbe essere Dragusin, in uscita dal Tottenham, anche se il club inglese continua a sparare alto e a rifiutare il prestito. Sempre dall’Inghilterra potrebbe arrivare Zirkzee, sempre che il Manchester United non rinsavisca prima. L’Atalanta lavora soprattutto sulle uscite (Maldini resta sul taccuino di Napoli e Juve, Samardzic e Sulemana potrebbero essere mandati a giocare), la Fiorentina su un rinforzo in difesa. Il nome più gettonato è quello di Coppola, la cui esperienza in Premier League al Brighton non ha riscosso troppe fortune.