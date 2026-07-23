La lunga estate delle trattative continua. C’è spazio per discussioni interminabili come per affari chiusi in poche ore, per telenovele snervanti e dall’esito incerto come per degli autentici blitz altrettanto sorprendenti. È il fasscino del calciomercato, la stagione dei sogni, quella in cui (quasi) tutti i tifosi possono immaginare di vedere rinforzata la propria squadra da grandi acquisti. Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8 di giovedì 23 luglio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.
Calciomercato, il borsino dei grandi colpi
|Calda
|Tiepida
|Fredda
|>70%
|30-70%
|<30%
|JUVE
|Pellegrino/Vlahovic
|Kessie
|Kolo Muani
|INTER
|Romero
|Perisic
|Spence
|MILAN
|Disasi
|Karetsas
|Mazraoui
|NAPOLI
|Zeballos
|Favasuli
|Vicario
|ROMA
|Nusa
|Disasi
|Summerville
|COMO
|Kean
|Chalobah
|Tiago Gabriel
|LAZIO
|Espi
|Markmann
|Gimenez
|ATALANTA
|Romagnoli
|Alajbegovic
|Jashari
Juve tra Kessie, Pellegrino e il ritorno di Vlahovic
Stenta a carburare il mercato della Juventus e Spalletti non è mica contento. Il tecnico bianconero si aspettava qualche rinforzo in più, deve invece fare di necessità virtù in queste prime amichevoli. L’obiettivo principale a centrocampo è diventato Kessie, di ritorno dalla remunerativa esperienza in Arabia Saudita. Per l’attacco, invece, bollono diversi affari in pentola. Uno porta a Pellegrino, attaccante-rivelazione della scorsa annata tra le fila del Parma. L’altra, invece, conduce al rocambolesco rinnovo con Vlahovic: l’attaccante croato ha capito di non avere richieste e sembra finalmente deciso ad abbassare le sue pretese.
Inter, il nuovo obiettivo in difesa si chiama Romero
Tante difficoltà anche per l’Inter, che per un motivo o per un altro in questa prima fase d’estate non ha piazzato i colpi auspicati dai tifosi. Sembra essere già tramontata anche l’idea Spence, che si è messo in luce ai Mondiali con l’Inghilterra e che proprio per questo motivo ha visto lievitare il prezzo del suo cartellino: troppo per i nerazzurri. L’ultimo grande obiettivo per rinforzare la difesa di Chivu si chiama Romero, che domenica ha giocato la finale per il titolo con l’Albiceleste: pare che Lautaro stia lavorando ai fianchi per convincerlo a sposare il progetto Inter, sarebbe un bel colpo per i campioni.
Disasi piace alle big, Roma su Nusa, tris per il Napoli
Un altro difensore è nel mirino di altre due big: Disasi piace al Milan, che dopo Gila insegue un altro tassello per la retroguardia, e alla Roma che – dopo la beffa Summerville – sembra aver dirottato le proprie attenzioni sul funambolico norvegese Nusa. Gasperini è molto contrariato per i tanti affari sfumati (come dimenticare Greenwood) e vorrebbe chiudere l’acquisto al più presto. Avrebbe bisogno di un difensore pure il Napoli, visti i guai di Buongiorno, ma le attenzioni del club di De Laurentiis sono dirottate altrove. Rimangono a un passo due esterni, Zeballos e Favasuli, mentre su Vicario c’è anche la Juventus. Dulcis in fundo il Como: lariani all’assalto di Kean.