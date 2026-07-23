La lunga estate delle trattative continua. C’è spazio per discussioni interminabili come per affari chiusi in poche ore, per telenovele snervanti e dall’esito incerto come per degli autentici blitz altrettanto sorprendenti. È il fasscino del calciomercato, la stagione dei sogni, quella in cui (quasi) tutti i tifosi possono immaginare di vedere rinforzata la propria squadra da grandi acquisti . Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8 di giovedì 23 luglio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino dei grandi colpi

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Pellegrino/Vlahovic Kessie Kolo Muani INTER Romero Perisic Spence MILAN Disasi Karetsas Mazraoui NAPOLI Zeballos Favasuli Vicario ROMA Nusa Disasi Summerville COMO Kean Chalobah Tiago Gabriel LAZIO Espi Markmann Gimenez ATALANTA Romagnoli Alajbegovic Jashari

Juve tra Kessie, Pellegrino e il ritorno di Vlahovic

Stenta a carburare il mercato della Juventus e Spalletti non è mica contento. Il tecnico bianconero si aspettava qualche rinforzo in più, deve invece fare di necessità virtù in queste prime amichevoli. L’obiettivo principale a centrocampo è diventato Kessie, di ritorno dalla remunerativa esperienza in Arabia Saudita. Per l’attacco, invece, bollono diversi affari in pentola. Uno porta a Pellegrino, attaccante-rivelazione della scorsa annata tra le fila del Parma. L’altra, invece, conduce al rocambolesco rinnovo con Vlahovic: l’attaccante croato ha capito di non avere richieste e sembra finalmente deciso ad abbassare le sue pretese.

Inter, il nuovo obiettivo in difesa si chiama Romero

Tante difficoltà anche per l’Inter, che per un motivo o per un altro in questa prima fase d’estate non ha piazzato i colpi auspicati dai tifosi. Sembra essere già tramontata anche l’idea Spence, che si è messo in luce ai Mondiali con l’Inghilterra e che proprio per questo motivo ha visto lievitare il prezzo del suo cartellino: troppo per i nerazzurri. L’ultimo grande obiettivo per rinforzare la difesa di Chivu si chiama Romero, che domenica ha giocato la finale per il titolo con l’Albiceleste: pare che Lautaro stia lavorando ai fianchi per convincerlo a sposare il progetto Inter, sarebbe un bel colpo per i campioni.

Disasi piace alle big, Roma su Nusa, tris per il Napoli

Un altro difensore è nel mirino di altre due big: Disasi piace al Milan, che dopo Gila insegue un altro tassello per la retroguardia, e alla Roma che – dopo la beffa Summerville – sembra aver dirottato le proprie attenzioni sul funambolico norvegese Nusa. Gasperini è molto contrariato per i tanti affari sfumati (come dimenticare Greenwood) e vorrebbe chiudere l’acquisto al più presto. Avrebbe bisogno di un difensore pure il Napoli, visti i guai di Buongiorno, ma le attenzioni del club di De Laurentiis sono dirottate altrove. Rimangono a un passo due esterni, Zeballos e Favasuli, mentre su Vicario c’è anche la Juventus. Dulcis in fundo il Como: lariani all’assalto di Kean.