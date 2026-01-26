Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Beto, Dragusin, Perisic, Insigne e Carrasco

Ultima settimana di calciomercato. La sessione invernale , al solito, si movimenta soprattutto nella sua coda e non è un caso che voci e indiscrezioni si siano moltiplicate nelle ultime ore. Più si avvicina la chiusura e più è facile prendere (o piazzare) calciatori in esubero a costi contenuti o addirittura nulli. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 15 di lunedì 26 gennaio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Beto Mateta En-Nesyri INTER Perisic Dibu Martinez Dodò MILAN Dragusin Sakar Goretzka NAPOLI Juanlu Sanchez Insigne Sterling ROMA Carrasco Fortini Dragusin LAZIO Maldini Samardzic Loftus-Cheek ATALANTA Kofler Swedberg Lambé FIORENTINA Emerson Royal Diogo Leite Rugani

Juve su Beto per l’attacco, l’Inter non molla Perisic

Snobbata da En-Nesyri e senza troppi assilli, visto che David sta offrendo più che confortanti segnali di risveglio, la Juventus continua a muoversi per un attaccante. L’ultima idea porta in Inghilterra, a Beto, in uscita dall’Everton. L’ex Udinese potrebbe completare il reparto, offrendo un’ulteriore alternativa a Spalletti. Anche l’Inter sta provando – e non da poco – a riportare in Italia una vecchia conoscenza: si tratta di Perisic. La situazione, ormai, è nota e chiara: nonostante le dichiarazioni di Bosz, tecnico del PSV, il croato tornerà a Milano in caso di eliminazione dalla Champions degli olandesi.

Napoli tra Juanlu e Insigne, Milan assalto a Dragusin

Alle prese con una catastrofica emergenza infortuni, Conte ha chiesto rinforzi per il suo Napoli. Le corsie esterne vanno rinforzate e i nomi sono quello di Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia già trattato in estate, e – udite udite – Lorenzo Insigne, ex capitano reduce da un’esperienza poco fortunata al Toronto e smanioso di tornare al Maradona. Il Milan, intanto, punta a rinforzare la difesa. Dopo gli infruttuosi assalti di Roma e Fiorentina, adesso è il club rossonero a tentare di convincere il Tottenham a “regalare” (più o meno) il romeno, giocatore di spessore ed esperenza che farebbe al caso della squadra di Allegri.

Roma su Carrasco, Lazio in chiusura per Maldini

Dopo aver ritrovato i gol con Malen, Gasperini spera di avere presto a disposizione un altro esterno capace di scodellare palloni invitanti in area. Contatti in corso con l’Al-Shabab, club del campionato saudita in cui milita il belga Carrasco, stellina dell’Atletico alcuni anni fa e oggi ricco ma “dimenticato” in Arabia. La Lazio finalmente batte colpi. Insieme a Motta, erede di Mandas tra i pali, il club di Lotito ha di fatto chiuso l’ingaggio di Daniel Maldini dall’Atalanta. Il trequartista, frenato in nerazzurro da una nutrita concorrenza. era stato oggetto di valutazioni anche da parte di Juventus e Napoli.