Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative Mateta, Kolo Muani, Zirkzee, Sulemana e Norton-Cuffy

Ci si avvicina alla scadenza della finestra invernale di mercato e non è un caso che, dopo tante voci, si inizi anche a vedere qualcosa di concreto. I tempi stringono, soldi non ce ne sono e queste sono le condizioni più favorevoli per dare e ottenere calciatori in esubero gratis, o quasi. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 12 di venerdì 30 gennaio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.
Calciomercato, il borsino delle trattative
|Calda
|Tiepida
|Fredda
|>70%
|30-70%
|<30%
|JUVE
|Kolo Muani
|Zirkzee
|Chiesa
|INTER
|Norton-Cuffy
|Perisic
|Dibu Martinez
|MILAN
|Mateta
|Dragusin
|Goretzka
|NAPOLI
|Sulemana
|Alisson Santos
|Sterling
|ROMA
|Sulemana
|Fortini
|Carrasco
|LAZIO
|Schjelderup
|Dahl
|Chiarodia
|ATALANTA
|Kofler
|Swedberg
|Ekhator
|FIORENTINA
|Haas
|Disasi
|Bijol
Juve tra Kolo Muani e Zirkzee, Inter su Norton-Cuffy
La Juve è sempre alla disperata ricerca di un centravanti. David convince a giornate alterne, Openda mai, di Vlahovic si sono perse le tracce. Spalletti gradirebbe il ritorno di Kolo Muani, che pare stia spingendo col Tottenham per essere spedito nuovamente a Torino, ma non disdegnerebbe il piano B: Zirkzee, che potrebbe dare una mano anche in altri ruoli dell’attaccco. Sempre meno intensi i sussurri su Chiesa. Anche per l’Inter si è intiepidita la voce su un clamoroso ritorno: quello di Perisic, che il PSV non intende mollare. Discussioni in corso col Genoa per Norton-Cuffy, che però non convince: ha le stesse caratteristiche fisiche di Dumfries.
Milan, scatto per Mateta: Roma e Napoli su Sulemana
A sorpresa, Allegri è a un passo da un centravanti trattato con insistenza – e senza fortuna – proprio dalla Juventus nelle scorse settimane: Mateta. Ultimi dettagli da limare per il centravanti del Crystal Palace, che potrebbe dare una grossa mano all’attacco rossonero. Intanto Roma e Napoli si contendono lo stesso giocatore: Sulemana. Secondo gli esperti di mercato sorpassi e controsorpassi a getto continuo tra i due club ma non è escluso che alla fine l’Atalanta si tenga il giocatore. Il piano B dei giallorossi si chiama Fortini della Fiorentina, quello del Napoli risponde al nome di Alisson Santos, gioiellino dello Sporting.
Atalanta col rebus Lookman, Lazio col caso Romagnoli
E le altre? Più che alle entrate, Atalanta e Lazio guardano a eventuali uscite pesanti. Il Fenerbahce insiste per Lookman e il club nerazzurro potrebbe valutare di cedere il bizzoso nigeriano per evitare di perderlo o di essere comunque costretta a svenderlo più avanti. In casa Lazio la situazione spinosa coinvolge invece capitan Romagnoli, ormai di fatto separato in casa: come andrà a finire il braccio di ferro con Lotito? Nel frattempo la Fiorentina continua a guardarsi intorno alla ricerca soprattutto di un difensore: Haas, terzino che gioca nella 2. Liga tedesca nel Kaiserlautern, è l’ultimo nome accostato ai viola.