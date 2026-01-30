Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative Mateta, Kolo Muani, Zirkzee, Sulemana e Norton-Cuffy

Ci si avvicina alla s cadenza della finestra invernale di mercato e non è un caso che, dopo tante voci, si inizi anche a vedere qualcosa di concreto. I tempi stringono, soldi non ce ne sono e queste sono le condizioni più favorevoli per dare e ottenere calciatori in esubero gratis, o quasi. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 12 di venerdì 30 gennaio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Kolo Muani Zirkzee Chiesa INTER Norton-Cuffy Perisic Dibu Martinez MILAN Mateta Dragusin Goretzka NAPOLI Sulemana Alisson Santos Sterling ROMA Sulemana Fortini Carrasco LAZIO Schjelderup Dahl Chiarodia ATALANTA Kofler Swedberg Ekhator FIORENTINA Haas Disasi Bijol

Juve tra Kolo Muani e Zirkzee, Inter su Norton-Cuffy

La Juve è sempre alla disperata ricerca di un centravanti. David convince a giornate alterne, Openda mai, di Vlahovic si sono perse le tracce. Spalletti gradirebbe il ritorno di Kolo Muani, che pare stia spingendo col Tottenham per essere spedito nuovamente a Torino, ma non disdegnerebbe il piano B: Zirkzee, che potrebbe dare una mano anche in altri ruoli dell’attaccco. Sempre meno intensi i sussurri su Chiesa. Anche per l’Inter si è intiepidita la voce su un clamoroso ritorno: quello di Perisic, che il PSV non intende mollare. Discussioni in corso col Genoa per Norton-Cuffy, che però non convince: ha le stesse caratteristiche fisiche di Dumfries.

Milan, scatto per Mateta: Roma e Napoli su Sulemana

A sorpresa, Allegri è a un passo da un centravanti trattato con insistenza – e senza fortuna – proprio dalla Juventus nelle scorse settimane: Mateta. Ultimi dettagli da limare per il centravanti del Crystal Palace, che potrebbe dare una grossa mano all’attacco rossonero. Intanto Roma e Napoli si contendono lo stesso giocatore: Sulemana. Secondo gli esperti di mercato sorpassi e controsorpassi a getto continuo tra i due club ma non è escluso che alla fine l’Atalanta si tenga il giocatore. Il piano B dei giallorossi si chiama Fortini della Fiorentina, quello del Napoli risponde al nome di Alisson Santos, gioiellino dello Sporting.

Atalanta col rebus Lookman, Lazio col caso Romagnoli

E le altre? Più che alle entrate, Atalanta e Lazio guardano a eventuali uscite pesanti. Il Fenerbahce insiste per Lookman e il club nerazzurro potrebbe valutare di cedere il bizzoso nigeriano per evitare di perderlo o di essere comunque costretta a svenderlo più avanti. In casa Lazio la situazione spinosa coinvolge invece capitan Romagnoli, ormai di fatto separato in casa: come andrà a finire il braccio di ferro con Lotito? Nel frattempo la Fiorentina continua a guardarsi intorno alla ricerca soprattutto di un difensore: Haas, terzino che gioca nella 2. Liga tedesca nel Kaiserlautern, è l’ultimo nome accostato ai viola.