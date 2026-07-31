Si chiude il primo mese di trattative, luglio volge al termine e a fronte di tante chiacchiere gli affari portati a termine si contano sulle dita di una mano. Molto attivo il Milan, che ha dato inizio a una vera e propria rifondazione nel segno di Amorim, così come la Juventus che sta finalmente iniziando a piazzare colpi dopo una lunga fase di stallo. Si muovono anche Inter e Roma, mentre il Napoli rimane ancorato al dogma: vendere prima di comprare. Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8.30 di venerdì 31 luglio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.
Calciomercato, il borsino dei grandi colpi
|Calda
|Tiepida
|Fredda
|>70%
|30-70%
|<30%
|JUVE
|Alajbegovic/Suzuki
|Zirkzee
|Vlahovic
|INTER
|Jones
|Romero
|Perisic
|MILAN
|Palinha
|Mastantuono
|Soulé
|NAPOLI
|Badiashile
|Favasuli
|Tiago Gabriel
|ROMA
|Read
|Nusa
|Ezzalzouli
|COMO
|Icardi
|Lucumì
|Kean
|LAZIO
|Ivanovic
|Fullkrug
|Markmann
|ATALANTA
|Romagnoli
|Alajbegovic
|Jashari
Juve, i prossimi colpi sono Alajbegovic e Suzuki?
Definita una volta per tutte la questione relativa al ritorno di Kolo Muani, la Juventus accelera per definire altri due snodi cruciali: portiere e trequartista. Per il primo ruolo risalgono in modo imperioso le quotazioni di Suzuki, estremo difensore del Parma reduce da un buon Mondiale col Giappone. Per il secondo occchi puntati su un’altra stellina mondiale, il bosniaco Alajbegovic, su cui però Carnevali ha un po’ frenato. Sullo sfondo c’è sempre il pressing col Manchester United per Zirkzee, vecchio pallino bianconero, mentre diminuiscono le possibilità di un “riacquisto” di Vlahovic.
Il Milan vuole Palinha, Inter con l’indizio Jones
La ricostruzione rossonera prosegue e a centrocampo ecco spuntare forte l’interesse per un portoghese, connazionale di Amorm: si tratta di Palinha, chiuso al Bayern da una nutrita concorrenza e smanioso di mettersi in gioco in un altro grande club. Piace pure Mastantuono, in uscita dal Real Madrid ma seguito con interesse pure da altre squadre italiane. L’Inter, intanto, dopo Stones pesca ancora in Premier: proseguono le discussioni con Romero, mentre si fa sempre più vivo l’interesse per Jones, centrocampista del Liverpool. Un interesse reciproco, visti i like piazzati dal calciatore alle ultime news di mercato nerazzurre.
Napoli stringe per Badiashile, la Roma punta Read
Il club azzurro non ha fretta di chiudere i primi colpi, aspetta di snellire la rosa e di far cassa prima di affondare il colpo: sperando che nel frattempo gli obiettivi non si accasino altrove. Col Chelsea si discute del prestito di Badiashile, corazziere della difesa che dovrebbe sostituire l’infortunato Buongiorno, mentre come esterno intriga il gioiellino Favasuli. La Roma dopo Castro e Koulierakis piomba su Read del Feyenoord, anche se l’obiettivo numero 1 rimane Nusa, mentre il Como continua a guardarsi intorno: insistenti le voci relative al possibile ingaggio di Icardi, mentre dal Bologna potrebbe arrivare Lucumì per la difesa.