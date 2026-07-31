Si chiude il primo mese di trattative, luglio volge al termine e a fronte di tante chiacchiere gli affari portati a termine si contano sulle dita di una mano. Molto attivo il Milan, che ha dato inizio a una vera e propria rifondazione nel segno di Amorim, così come la Juventus che sta finalmente iniziando a piazzare colpi dopo una lunga fase di stallo. Si muovono anche Inter e Roma, mentre il Napoli rimane ancorato al dogma: vendere prima di comprare. Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8.30 di venerdì 31 luglio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.