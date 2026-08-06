La nuova stagione entra sempre più nel vivo, manca sempre meno ai primi impegni ufficiali e le trattative si fanno più serrate. C’è chi compra senza farsi troppi problemi , chi utilizza maggior cautela prima di procedere agli affondi di mercato. In ogni caso, più ci si avvicina alla fine e più i colpi sono destinati ad aumentare. Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8.30 di giovedì 6 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino dei grandi colpi

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Zirkzee/Frattesi Vicario/Atubolu Suzuki/Vlahovic INTER Nico Gonzalez Romero Jones MILAN Soulé Hojbjerg Palinha NAPOLI Badiashile/Favasuli Zeballos Vicario/Falcone ROMA Nusa Cacciamani Read/Ezzalzouli COMO Kean Icardi Lucumì LAZIO Gimenez Ivanovic Fullkrug ATALANTA S. Esposito Kristensen Todibo

Juve su Zirkzee e Frattesi, è rebus portiere

Spalletti è sempre alla ricerca di rinforzi per la sua Juve e ci sono notizie incoraggianti sia per l’attacco sia per il centrocampo. Il Manchester United, infatti, avrebbe aperto alla possibilità del prestito di Zirkzee, mentre per la mediana si discute con l’Inter di un possibile scambio tra Frattesi e Nico Gonzalez, che farebbe comodo a entrambi i club. Per la porta è sempre più un rebus. Suzuki si allontana (PSG forte sul giapponese del Parma), restano in piedi le piste che portato a Vicario e Atubolu, anche se non è del tutto da escludere la soluzione Milinkovic-Savic, in uscita dal Napoli.

Inter, Romero si allontana: il Milan non si ferma

Se l’Inter spera di arrivare alla fumata bianca per Nico Gonzalez, si sono attenuate le voci che portano a Romero, finalista all’ultimo Mondiale con l’Argentina e prossimo partente dal Tottenham. La corte del Cholo Simeone e i ripetuti no di Pavard alla cessione, infatti, spingono il difensore verso l’Atletico Madrid, più che in direzione di Appiano Gentile. Attivo anche il Milan, che segue sempre con attenzione diversi profili. Quello più gettonato nelle ultime ore è il romanista Soulé, che dovrebbe cambiare aria e che ha ottenuto il gradimento di Amorim. Ma sono possibili colpi pure in altre zone del campo.

Napoli, due acquisti pronti: Roma e Como scatenati

Allegri aspetta ancora di conoscere i primi acquisti del Napoli. Il ds Manna ne ha prenotati un paio, che dovrebbero sbloccarsi coi soldi della cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen: Badiashile, difensore dai muscoli d’argilla proveniente dal Chelsea, e Favasuli, talento che si è messo in mostra nel Catanzaro. La Roma, dopo aver preso Molina, continua a inseguire il grande obiettivo come ala: il norvegese Nusa. Mentre il Como è scatenato: neanche il tempo di annunciare gli ultimi gioielli approdati alla corte di Fabregas, Chalobah e Yan Couto, che i lariani puntano a un centravanti. Il sogno è Kean, l’usato sicuro è Icardi, ma non si escludono sorprese.