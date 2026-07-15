Nomi, trattative, affari che fanno dei passi in avanti e altri invece che virano bruscamente all’indietro : il mercato deve ancora entrare nel vivo, anche se ha già fatto registrare colpi più o meno clamorosi, soprattutto a tinte rossonere visti gli ingaggi di Ramos e Gila . Altre novità, in ogni caso, bollono in pentola. Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 18 di mercoledì 15 luglio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino dei grandi colpi

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Pellegrino/Kolo Muani Balogun Santiago Castro INTER Spence Kovacic Perisic MILAN Mazraoui Karetsas Antonio Silva NAPOLI Zeballos Favasuli/Fortini Frattesi ROMA Tresoldi Sommerville Nusa COMO Solet Davinson Sanchez Chalobah LAZIO Sergi Dominguez Pinamonti Zaniolo ATALANTA Alajbegovic Gudmundsson Breno Bidon

Juventus tra Kolo Muani e Balogun, rispunta anche Castro

La Juventus prova a stringere i tempi. I bianconeri vogliono sistemare l’attacco e vogliono farlo anche prima delle cessioni che sono comunque previste. Dopo l’addio di Vlahovic (che però rappresenta sempre un’opzione), anche uno tra David e Openda potrebbe partire. L’obiettivo numero 1 resta Kolo Muani anche se Carnevali ha già rivelato le difficoltà della trattativa con il Paris Saint-Germain. Il nome delle ultime ore è quello di Balogun, l’attaccante statunitense al centro di una controversia nell’ultimo Mondiale, sembra avere il profilo giusto con Spalletti che avrebbe caldeggiato il suo acquisto. Ma torna di moda anche il nome di Santiago Castro e come bomber di scorta piace anche Mateo Pellegrino.

Sono tante le caselle da riempiere in casa bianconera. In porta resta aperta la strada che porta a Dibu Martinez, trattativa che però si potrà sbloccare solo dopo il Mondiale. Mentre a centrocampo salgono sempre più le quotazioni di Kessie con il suo agente che è sbarcato in Italia.

Inter, c’è Spence nel mirino e occhio a Perisic

L’Inter deve colmare un vuoto che comincia a diventare problematico. L’addio di Denzel Dumfries ha lasciato un buco sulla fascia destra. Il primo tentativo per Palestra non è andato a segno, l’affare Khalaili è stato fermato dal Coni e ora i nerazzurri sembrano pronti a lanciarsi su Djed Spence che potrebbe essere in uscita dal Tottenham. Nelle ultime ore tra le due società di starebbe parlando anche di Cristian Romero che nell’ultima parte di stagione è entrato in contrasto con la tifoseria Spurs. E all’orizzonte ci sono anche due possibili ritorni, quello di Mateo Kovacic e di Ivan Perisic.

Il Milan punta Mazroui ma prima le cessioni

Il Milan ha cominciato il suo mercato estivo con i fuochi d’artificio con l’arrivo di Ramos che dovrebbe coprire una necessità palese nella rosa. Ovviamente i movimenti in entrata non sono finiti con i rossoneri che sembrano aver messo nel mirino il terzino marocchino Mazraoui che Amorim apprezza molto per la sua capacità di coprire più posizioni. Ma prima c’è da cedere. Il piano cessioni prevede introiti per 150 milioni a cominciare dall’addio di Rafael Leao che non sembra rientrare più nel progetto. Al passo d’addio ci sarebbero anche Estupinan vicino all’Aston Villa e Santiago Gimenez che cerca una nuova destinazione per rilanciarsi.