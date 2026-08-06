Il calciomercato della Serie B 2026-2027 entra nel mese di agosto, il mese decisivo. Il mese nel quale prenderanno il via la Coppa Italia (le neopromosse sono in campo già nel fine settimana dell’8-9 agosto) e il Campionato (il 21 c’è l’Opening Day) . Di fatto si entra nel vivo tra colpi a sorpresa, trattative in fase avanzata e brusche frenate.

Calciomercato Serie B 2026-2027, il borsino delle trattative estive

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% PITTARELLO Pisa Sampdoria Modena PARIGI Sampdoria Benevento Mantova e Vicenza DORVAL Brest Catanzaro Padova RODRIGO MARINA Avellino Pafos Real Betis (conferma)

Focus e Analisi sui Protagonisti

Rodrigo Marina: colpo d’attacco per l’Avellino

Trattativa ai dettagli e ormai prossima all’ufficialità. L’Avellino ha sbaragliato la concorrenza di mezza Europa assicurandosi il giovane attaccante Rodrigo Marina dal Real Betis. Un rinforzo under di grande prospettiva per la squadra guidata da Alessandro Nesta.

In Spagna la notizia ha sollevato un polverone: i tifosi del Betis sono infatti furiosi con la propria dirigenza per una cessione ritenuta poco remunerativa e priva di una clausola di recompra, specie alla luce delle prestazioni del classe 2005 (capace di siglare 10 reti nell’ultima Youth League). Beffato il Pafos.

Giacomo Parigi: la Sampdoria spinge, ma c’è affollamento

Reduce da un’ottima annata con la maglia del Latina (19 gol complessivi tra campionato e Coppa Italia di C), Giacomo Parigi è diventato uno dei nomi più caldi del mercato cadetto.

La Sampdoria ha espresso un forte gradimento per il centravanti, valutato tra i 400 e i 500 mila euro. Il giocatore ha rifiutato la proposta di rinnovo biennale con il Latina e ha messo la piazza blucerchiata in cima alle sue preferenze.

La pista rimane però articolata per via della numerosa concorrenza: oltre a varie compagini di C e A, in B si registrano gli inserimenti di Benevento, Vicenza e Mantova.

Mehdi Dorval: il Catanzaro chiama, ma l’esterno guarda all’estero

A seguito dell‘imminente cessione di Costantino Favasuli al Napoli, il Catanzaro del ds Polito ha individuato in Mehdi Dorval il profilo ideale per la fascia destra. È in programma un incontro interlocutorio tra le parti per valutare la fattibilità dell’operazione.

Tuttavia, l’affare parte in salita. L’esterno algerino ha come priorità un salto di categoria verso la massima serie o un’esperienza all’estero (con il Brest di Ligue 1 in prima fila), spinto anche dalla volontà di ritrovare spazio nella propria nazionale. Un eventuale approdo in giallorosso appare al momento un’opzione secondaria. Il Padova osserva sullo sfondo.

Filippo Pittarello: futuro lontano da Catanzaro

Restiamo in casa Catanzaro dove è comunque tempo di rifondazione sotto la guida di mister Gorgone. Tra i profili destinati a cambiare aria figura Filippo Pittarello. L’attaccante è fuori dai piani primari del club calabrese. Le possibilità economiche e le opportunità sportive lo spingono verso Pisa che vorrebbe farne il perno del reparto offensivo. Da non scartare in assoluto l’interesse di Sampdoria e Modena. Ma sono poco più che ipotesi. Le prossime settimane chiariranno quali compagini manifesteranno un interesse concreto per rilevarne il cartellino.