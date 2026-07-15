Con il nostro speciale Borsino del Calciomercato , analizziamo i quattro movimenti più significativi della settimana attraverso tre fasce d’azione ben precise: le piste ormai caldissime ( con probabilità superiori al 70% ), i fronti ancora tiepidi ( tra il 30% e il 70% ) e i contatti decisamente freddi ( sotto il 30% ).

Calciomercato Serie B 2026-2027, il borsino delle trattative estive

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% DESPLANCHES Frosinone MULATTIERI Verona Avellino VEROLI Cesena Sudtirol DI NARDO Catanzaro

Sebastiano Desplanches: dal Palermo al Frosinone

Ruolo: Portiere (Classe 2003)

Portiere (Classe 2003) Stato della trattativa: CALDA (85%)

Svolta improvvisa e accelerazione bruciante per il Frosinone. Il club giallazzurro, recentemente promosso in Serie A, ha praticamente chiuso l’accordo con il Palermo per l’arrivo in Ciociaria di Sebastiano Desplanches, gioiello della Nazionale Under 21. L’estremo difensore, reduce da una stagione vissuta all’ombra di Pigliacelli in maglia rosanero, si trasferirà alla corte di Alvini con la formula del prestito. Da valutare se si giocherà la titolarità con Palmisani. Operazione in dirittura d’arrivo, mancano solo i dettagli burocratici e le firme prima dell’annuncio ufficiale.

Samuele Mulattieri: dal Sassuolo all’Hellas Verona

Ruolo: Attaccante (Classe 2000)

Attaccante (Classe 2000) Stato della trattativa: TIEPIDA (60%)

L’Hellas Verona ha messo seriamente nel mirino Samuele Mulattieri, di proprietà del Sassuolo. Con diverse sirene di mercato attorno ai propri gioielli offensivi, i gialloblù vogliono cautelarsi e considerano il classe 2000 il profilo ideale per l’attacco. I contatti tra le parti sono avviati, ma il Sassuolo valuta con attenzione la formula del trasferimento. La trattativa è nel vivo, ma serve ancora l’incastro economico definitivo per trovare la fumata bianca. Occhio all’ambizioso Avellino

Davide Veroli: dal Cagliari al Cesena

Ruolo: Difensore (Classe 2003)

Difensore (Classe 2003) Stato della trattativa: TIEPIDA (50%)

Rientrato al Cagliari dopo l’esperienza al Palermo, il promettente difensore Davide Veroli è diventato un uomo mercato molto ambito in cadetteria. Sulle sue tracce si è inserito con decisione il Cesena, che ha avviato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Sullo sfondo resta anche l’interesse del Südtirol. Lo scoglio principale è rappresentato dalle formule: i club acquirenti spingono per un prestito, mentre il Cagliari preferirebbe monetizzare subito la cessione a titolo definitivo (valutazione intorno al milione di euro). Trattativa aperta ma ancora da plasmare.

Antonio Di Nardo: dal Pescara al Catanzaro

Ruolo: Attaccante (Classe 1998)

Attaccante (Classe 1998) Stato della trattativa: FREDDA (25%)

Il Catanzaro di Gorgone sogna il grande colpo per il proprio reparto offensivo e ha sondato il terreno per Antonio Di Nardo, reduce da un’ottima stagione sotto i riflettori di Pescara. Tuttavia, la pista che porta all’attaccante si presenta in salita ripida e decisamente “fredda”: la richiesta economica del Pescara per far partire il proprio bomber si aggira sui 3,2 milioni di euro. Una cifra considerata fuori portata e giudicata eccessiva dal club calabrese, che senza un sensibile sconto difficilmente riuscirà a sbloccare l’operazione. Padova e Vicenza studiano la situazione in posizione defilata.