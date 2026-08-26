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Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative per Sorloth, Chiesa, Sanches, Gabriel Jesus e Fofana

Quali saranno le mosse di Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma e delle altre big di Serie A? Le quotazioni aggiornate.

3 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ultima settimana di trattative. Finalmente la lunga sessione estiva del mercato, iniziata lo scorso 29 giugno e segnata da estenuanti fasi di stanca e di chiacchiere, più che di colpi messi a segno, volge al termine. Ed è proprio in questi giorni che spesso si piazzano gli affondi decisivi, con acquisti o cessioni che si sbloccano di colpo. Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8 di mercoledì 26 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

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Calciomercato, il borsino dei grandi colpi

Calda Tiepida Fredda
>70% 30-70% <30%
JUVE Sorloth Zirkzee
Kessie		 Mateta
INTER Chiesa Sancho Perisic
MILAN Alvyn Sanches Soulé
Brahim Diaz		 Nwaneri
NAPOLI Guiu Musso Gabriel Jesus
ROMA Fofana Kessie Kospo
COMO Kean Diego Carlos Ricci
FIORENTINA Bonny Goore Poku
ATALANTA Rowe Lang Anguissa

Juve, serve una punta: Sorloth, Zirkzee o Mateta

Dopo l’allarme di Spalletti su Kolo Muani, la Juventus insegue un ultimo colpo in attacco. Dove torna a essere gettonatissimo un “vecchio” nome di inizio mercato, quello del norvegese Sorloth. Presente anche un altro storico tormentone dell’estate bianconera, Zirkzee, per il quale potrebbe essere arrivato il momento dell’affondo decisivo col Manchester United. L’alternativa è Mateta, la punta del Crystal Palace scartata a gennaio per motivi fisici. Sempre in orbita Juve, non è del tutto da escludere una sorpresa last minute a centrocampo: si tratta di Kessie, seguito peraltro con interesse anche dalla Roma.

Le ultime mosse in entrata dell’Inter e del Milan

Anche l’Inter è vigile sul mercato degli attaccanti. Qualora dovesse perfezionarsi l’uscita di Luis Enrique, il club nerazzurro si tufferebbe nuovamente alla ricerca di un ultimo colpo. Chi potrebbe arrivare? Nomi “importanti” come Chiesa o Sancho dalla Premier League, mentre non sono alte le chance legate a un clamoroso e più volte ventilato ritorno: quello di Perisic. Anche il Milan sembra intenzionato a un ultimo acquisto in attacco o in mediana, specie in caso di addio di Leao. Le ultime voci danno i rossoneri molto forti su Alvyn Sanches, trequartista svizzero dello Young Boys. Tiepide le piste che portano a Soulé e Brahim Diaz, quasi del tutto tramontato l’affare Nwaneri.

Napoli, arriva il colpo? Roma e Como attivissime

Il Napoli tiene sempre in sospeso un colpo “pesante” in attacco, dove la chiave è rappresentata dalla permanenza o meno di Lang. Se l’olandese dovesse andar via (al Galatasaray, più che all’Atalanta) De Laurentiis andrebbe all’assalto in Premier: Guiu sembra aver superato Gabriel Jesus. Possibile anche lo scambio tra Milinkovic-Savic e Musso con l’Atletico. Roma e Como scatenate. I giallorossi non mollano Fofana, che potrebbe essere l’ultimo regalo dei Friedkin a Gasp, mentre i lariani continuano a corteggiare con insistenza Kean, che pare intenzionato a salutare la Viola. L’Atalanta, infine, insiste per il bolognese Rowe.

Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative per Sorloth, Chiesa, Sanches, Gabriel Jesus e Fofana Serie A, calciomercato 2026-2027: tutte le trattative, gli obiettivi, gli acquisti, le indiscrezioni e i colpi delle big Getty

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