Ultima settimana di trattative. Finalmente la lunga sessione estiva del mercato, iniziata lo scorso 29 giugno e segnata da estenuanti fasi di stanca e di chiacchiere, più che di colpi messi a segno, volge al termine. Ed è proprio in questi giorni che spesso si piazzano gli affondi decisivi, con acquisti o cessioni che si sbloccano di colpo. Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8 di mercoledì 26 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.