Nomi, trattative, affari che fanno dei passi in avanti e altri invece che virano bruscamente all’indietro : il mercato deve ancora entrare nel vivo, anche se ha già fatto registrare colpi più o meno clamorosi, soprattutto a tinte rossonere visti gli ingaggi di Ramos e Gila . Altre novità, in ogni caso, bollono in pentola. Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8 di giovedì 9 luglio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino dei grandi colpi

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Vlahovic/Dibu Martinez Solet Kolo Muani INTER Khalaili Chalobah Solet MILAN Alajbegovic Karetsas Pedro Goncalves NAPOLI Zeballos Molina Khalaili ROMA Lang Greenwood Ruggeri COMO Davinson Sanchez Chalobah Ivanovic LAZIO Sergi Dominguez Piccoli Zaniolo ATALANTA Gaetano Gudmundsson Breno Bidon

Vlahovic chiama la Juve, Inter su Khalaili e Chalobah

Rimasto col cerino in mano – di fatto non lo ha cercato nessuno, non almeno alle condizioni sperate – Dusan Vlahovic è pronto a ri-offrirsi alla Juventus. Tentativi di riavvicinamento tra il serbo e la Vecchia Signora, tanto più visti i rallentamenti e le difficoltà per Kolo Muani. Si intensificano i contatti anche per il portiere: Dibu Martinez è l’obiettivo numero 1. L’Inter non molla Khalaili e Chalobah: potrebbero arrivare entrambi, tanto più che col Como è stato siglato un patto di non belligeranza per evitare aste e rilanci. Si va spegnendo, invece, la pista Solet, che è sul taccuino proprio della Juventus.

Il Milan su Alajbegovic, Zeballos in chiusura col Napoli

Dopo Ramos e Gila, Amorim chiede un trequartista e il sogno dei rossoneri ha un nome Alajbegovic. Un gioiellino che fa gola a molti, tanto che è già stato individuato il piano B: Karetsas. Il piano C, invece, è una sorta di “usato sicuro”, Pedro Goncalves, che il neo tecnico rossonero conosce bene per averlo avuto alle sue dipendenze allo Sporting. Capitolo Napoli: nonostante i proclami poco esaltanti del presidente De Laurentiis – “non prenderemo nessuno, abbiamo 25 calciatori in vendita” – qualcuno arriverà: praticamente definito l’ingaggio dell’esterno argentino Zeballos, in rotta col Boca Juniors.

Roma, Lang al posto di Greenwood: il Como è scatenato

Brutte notizie per Gasperini: dopo averlo inseguito a lungo, Greenwood è quasi sfumato visto che i suoi agenti hanno raggiunto un accordo col Fenerbace. Al suo posto la Roma sta pensando di virare proprio su un esubero del Napoli, quel Lang spedito proprio in Turchia da Conte nella scorsa stagione. Molto attivo il Como. Il nome nuovo per la difensa èDavinson Sanchez, nonostante il flop Mondiale. La Lazio ha sempre in Sergi Dominguez il principale candidato alla sostituzione di Gila, mentre l’Atalanta prepara l’annuncio ufficiale di un rinforzo a centrocampo: Gaetano, campione d’Italia col Napoli nel 2022-23.