Ultimi giorni, ultime ore di calciomercato. Dopo oltre due mesi di chiacchiere, trattative, affari chiusi o saltati, adesso è ora di fare davvero sul serio. La scadenza delle 20 di martedì primo settembre s’avvicina e si intensificano rumors e indiscrezioni relative agli affati last minute. Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 9 di lunedì 31 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.
Calciomercato, il borsino degli ultimi colpi
|Calda
|Tiepida
|Fredda
|>70%
|30-70%
|<30%
|JUVE
|Woltemade
|Zirkzee
|Mateta
|INTER
|Balde
|Leweling
|Reggiani
|MILAN
|Morato
|Balde
|Yoro
|NAPOLI
|Woltemade
|Musso
|Zeballos
|ROMA
|Luiz Henrique
|Leweling
|Gittens
|LAZIO
|Gudmundsson
|Begraoui
|Zhegrova
|FIORENTINA
|Beto
|Zirkzee
|Balogun
|ATALANTA
|Fer Lopez
|Mbangula
|Cabal
Juve, David-Atletico può sbloccare un’altra punta
Il possibile approdo di David all’Atletico Madrid può regalare a Spalletti l’attaccante che il tecnico si aspetta. Gli impacci di Kolo Muani non convincono l’ex CT, che ambisce a un centravanti dalle caratteristiche diverse. Nelle ultime ore si sono fatte serrate le voci su Woltemade, trattato a lungo dal Napoli e che il Newcastle potrebbe lasciare andar via in prestito. L’alternativa più accreditata arriva sempre dalla Premier League, Zirkzee, mentre si vanno affievolendo le voci a proposito di Sorloth, gigante norvegese proprio dei Colchoneros. A centrocampo invece Sarr, ormai in pugno, dovrebbe essere l’ultimo colpo.
Inter e Milan tra Balde e le ultimissime indiscrezioni
Quasi tutto definito per le due milanesi. Sono un improbabile decollo della trattativa col Barcellona per Dimarco potrebbe indurre l’Inter a prendere subito un esterno, che potrebbe arrivare proprio dai catalani: Balde, che per giunta è pure sul taccuino del Milan. Le alternative si chiamano Leweling, che interessa pure alla Roma, e il giovane Reggiani del Borussia Dortmund. Capitolo Milan: i tifosi sollecitano il club perché prenda un altro difensore, ma Cardinale sembra orientato a non compiere ulteriori mosse in entrata. Dovesse ripensarci, il presidente rossonero potrebbe affondare il colpo per Morato, centrale del Nottingham Forest da cui è appena arrivato Hutchinson.
Napoli, mercato chiuso? Roma e Fiorentina attivissime
Nonostante il brutto scivolone contro il Como, il mercato del Napoli dovrebbe essersi chiuso con gli arrivi di Favasuli e Badiashile: sfuggiti Gabriel Jesus e Guiu, ora su Woltemade sembra in vantaggio la Juventus. A gennaio potrebbero arrivare un portiere (Musso), mentre l’esterno atteso per mesi (Zeballos) è a un passo dal Monza. La Roma continua a inseguire un esterno: ora il prescelto sembra essere Luiz Henrique dello Zenit San Pietroburgo. Molto attiva la Fiorentina, che è ai dettagli per Beto, l’ex attaccante dell’Udinese da qualche stagione all’Everton: sostituirà Kean. Dalla Fiorentina alla Lazio, invece, potrebbe trasferirsi Gudmundsson.