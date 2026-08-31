Ultimi giorni, ultime ore di calciomercato. Dopo oltre due mesi di chiacchiere, trattative, affari chiusi o saltati, adesso è ora di fare davvero sul serio. La scadenza delle 20 di martedì primo settembre s’avvicina e si intensificano rumors e indiscrezioni relative agli affati last minute. Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 9 di lunedì 31 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.