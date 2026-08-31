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Calciomercato, il borsino dei colpi last minute: Zirkzee, Woltemade, Balde, Morato e Luiz Henrique

Quali saranno le mosse di Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma e delle altre big di Serie A? Le quotazioni aggiornate.

3 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ultimi giorni, ultime ore di calciomercato. Dopo oltre due mesi di chiacchiere, trattative, affari chiusi o saltati, adesso è ora di fare davvero sul serio. La scadenza delle 20 di martedì primo settembre s’avvicina e si intensificano rumors e indiscrezioni relative agli affati last minute. Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 9 di lunedì 31 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

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Calciomercato, il borsino degli ultimi colpi

Calda Tiepida Fredda
>70% 30-70% <30%
JUVE Woltemade Zirkzee Mateta
INTER Balde Leweling Reggiani
MILAN Morato Balde Yoro
NAPOLI Woltemade Musso Zeballos
ROMA Luiz Henrique Leweling Gittens
LAZIO Gudmundsson Begraoui Zhegrova
FIORENTINA Beto Zirkzee Balogun
ATALANTA Fer Lopez Mbangula Cabal

Juve, David-Atletico può sbloccare un’altra punta

Il possibile approdo di David all’Atletico Madrid può regalare a Spalletti l’attaccante che il tecnico si aspetta. Gli impacci di Kolo Muani non convincono l’ex CT, che ambisce a un centravanti dalle caratteristiche diverse. Nelle ultime ore si sono fatte serrate le voci su Woltemade, trattato a lungo dal Napoli e che il Newcastle potrebbe lasciare andar via in prestito. L’alternativa più accreditata arriva sempre dalla Premier League, Zirkzee, mentre si vanno affievolendo le voci a proposito di Sorloth, gigante norvegese proprio dei Colchoneros. A centrocampo invece Sarr, ormai in pugno, dovrebbe essere l’ultimo colpo.

Inter e Milan tra Balde e le ultimissime indiscrezioni

Quasi tutto definito per le due milanesi. Sono un improbabile decollo della trattativa col Barcellona per Dimarco potrebbe indurre l’Inter a prendere subito un esterno, che potrebbe arrivare proprio dai catalani: Balde, che per giunta è pure sul taccuino del Milan. Le alternative si chiamano Leweling, che interessa pure alla Roma, e il giovane Reggiani del Borussia Dortmund. Capitolo Milan: i tifosi sollecitano il club perché prenda un altro difensore, ma Cardinale sembra orientato a non compiere ulteriori mosse in entrata. Dovesse ripensarci, il presidente rossonero potrebbe affondare il colpo per Morato, centrale del Nottingham Forest da cui è appena arrivato Hutchinson.

Napoli, mercato chiuso? Roma e Fiorentina attivissime

Nonostante il brutto scivolone contro il Como, il mercato del Napoli dovrebbe essersi chiuso con gli arrivi di Favasuli e Badiashile: sfuggiti Gabriel Jesus e Guiu, ora su Woltemade sembra in vantaggio la Juventus. A gennaio potrebbero arrivare un portiere (Musso), mentre l’esterno atteso per mesi (Zeballos) è a un passo dal Monza. La Roma continua a inseguire un esterno: ora il prescelto sembra essere Luiz Henrique dello Zenit San Pietroburgo. Molto attiva la Fiorentina, che è ai dettagli per Beto, l’ex attaccante dell’Udinese da qualche stagione all’Everton: sostituirà Kean. Dalla Fiorentina alla Lazio, invece, potrebbe trasferirsi Gudmundsson.

Calciomercato, il borsino dei colpi last minute: Zirkzee, Woltemade, Balde, Morato e Luiz Henrique Serie A, calciomercato 2026-2027: tutte le trattative, gli obiettivi, gli acquisti, le indiscrezioni e i colpi delle big Getty

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