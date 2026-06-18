Il borsino dei Mondiali: Francia, Inghilterra, Argentina, Brasile, chi sale e chi scende dopo la prima partita

Quotazioni in rialzo, stazionarie e in ribasso per le varie big dopo 90' di Coppa del Mondo: Messi, Mbappe e Kane superstar, flop di Ronaldo e Yamal, affonda Montella.

Si è chiusa la prima giornata dei Mondiali extralarge di Infantino e Trump. Ventiquattro partite, due per ognuno dei dodici gironi del primo torneo iridato a 48 squadre. Quali sono le squadre che hanno offerto la miglior impressione? Quelle che hanno deluso? E quelle che, nel bene o nel male, hanno confermato le aspettative della vigilia? Facciamo il punto della situazione sulle quotazioni di Nazionali e campioni dopo la prima partita: le impennate, i ribassi, i ristagni. Con una precisazione piuttosto ovvia: si tratta solo di prime impressioni, provvisorie e parziali, per nulla definitive. Sarà il campo a emettere i verdetti finali.

Chi sale: Mbappe, Kane, Messi e i tedeschi in rialzo

Francia ⬆️⬆️⬆️La solidità granitica di un gruppo abituato alle grandi sfide, la classe di campioni come Mbappe e Barcola , il talento dei vari Olise e Dembele : i Bleus hanno travolto il Senegal e possono puntare in alto.

⬆️⬆️⬆️La solidità granitica di un gruppo abituato alle grandi sfide, la classe di campioni come , il talento dei vari : i Bleus hanno travolto il Senegal e possono puntare in alto. Inghilterra ⬆️⬆️⬆️Qualche sbavatura c’è: il portiere, ad esempio, non dà troppe garanzie. L’attacco, invece, contro la Croazia s’è confermato stellare. Non solo il fenomeno Kane : anche Bellingham e Rashford fanno sognare re, principi e sudditi inglesi.

⬆️⬆️⬆️Qualche sbavatura c’è: il portiere, ad esempio, non dà troppe garanzie. L’attacco, invece, contro la Croazia s’è confermato stellare. Non solo il : anche fanno sognare re, principi e sudditi inglesi. Argentina ⬆️⬆️ Messi, Messi e ancora Messi : la Pulce ha risposto da par suo, contro l’Algeria, a chi l’aveva dato frettolosamente per finito. Mettendo in chiaro una questione cruciale: per il titolo bisognerà fare i conti ancora con lui.

⬆️⬆️ : la Pulce ha risposto da par suo, contro l’Algeria, a chi l’aveva dato frettolosamente per finito. Mettendo in chiaro una questione cruciale: per il titolo Germania ⬆️Esagerata la truppa di Nagelsmann contro l’allegra banda Curacao. Sette gol all’attivo, anche se c’è la macchia di una rete concessa con troppa facilità ai carabici. Nazionale, insomma, che va rivista in test più probanti.

Stazionari Marocco e Ancelotti, ristagno Olanda e Belgio

Marocco ↔️↔️↔️Che bella impressione hanno destato i nordafricani contro la Selecao di Ancelotti. Il quarto posto del 2022 non è stato un caso, occhio a Bouaddi e agli altri gioiellini dei Leoni dell’Atlante.

↔️↔️↔️Che bella impressione hanno destato i nordafricani contro la Selecao di Ancelotti. Il quarto posto del 2022 non è stato un caso, dei Leoni dell’Atlante. Brasile ↔️↔️Ha affrontato un signor Marocco, ma forse ci si attendeva qualcosa di più dai verdeoro , che invece hanno evitato la clamorosa figuraccia solo grazie a un’invenzione di Vinicius. E Carletto deve subito fronteggiare le insidie del “fuoco amico” .

↔️↔️Ha affrontato un signor Marocco, ma forse , che invece hanno evitato la clamorosa figuraccia solo grazie a un’invenzione di Vinicius. E . Olanda ↔️Una difesa che definire allegra è riduttivo, un attacco evanescente, con Malen “desaparecido” : l’Olanda di Koeman ha faticato col Giappone, portando a casa un 2-2 che non promette granché di buono.

↔️Una difesa che definire allegra è riduttivo, un attacco evanescente, con : l’Olanda di Koeman ha faticato col Giappone, portando a casa un 2-2 che non promette granché di buono. Belgio ↔️Anche i Diavoli Rossi del vecchio volpone Garcia hanno stentato all’esordio. Con De Bruyne fermato dal palo, c’è voluto l’ingresso di Lukaku per smarcarsi dal flop contro l’Egitto di Salah.

Chi scende: Ronaldo, Svizzera e Yamal. Montella in picchiata

Portogallo ⬇️Doveva fare fuoco e fiamme, invece Ronaldo contro il Congo ha avuto le polveri bagnate . E con lui, tutta la selezione di Martinez, che ha addirittura rischiato il ko nel finale contro gli africani.

⬇️Doveva fare fuoco e fiamme, invece . E con lui, tutta la selezione di Martinez, che ha addirittura rischiato il ko nel finale contro gli africani. Svizzera ⬇️⬇️Doveva essere la “big” del gruppo B, invece la selezione rossocrociata s’è fatta imporre il pari dal Qatar , che quattro anni prima in casa le aveva perse tutte. Poco concreta in attacco e fragile in difesa: altro che precisione svizzera.

⬇️⬇️Doveva essere la “big” del gruppo B, invece la selezione rossocrociata , che quattro anni prima in casa le aveva perse tutte. Poco concreta in attacco e fragile in difesa: altro che precisione svizzera. Spagna ⬇️⬇️L’ipnotico possesso palla delle Furie Rosse ha avuto l’effetto di far addormentare gli attaccanti di De la Fuente . Neppure l’ingresso di Yamal ha spaventato Vozinha, 40enne portiere capoverdiano: e per la Roja è già crisi.

⬇️⬇️L’ipnotico possesso palla delle Furie Rosse ha avuto l’effetto di . Neppure l’ingresso di Yamal ha spaventato Vozinha, 40enne portiere capoverdiano: e per la Roja è già crisi. Turchia ⬇️⬇️⬇️Forse la delusione più grande di questa prima tornata dei Mondiali extralarge. Calhanoglu, Guler o Yildiz? Le vere stelle sono stati gli australiani Irankunda e Metcalfe e ora i turchi sono a rischio eliminazione.